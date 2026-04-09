Итак, возникает логичный вопрос, не будет ли это грехом. Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк объяснил позицию Церкви по этому поводу.
Читайте также Не просто красивая одежда, – священник сказал, как одеться на Пасху и обратился к украинцам
Грех ли праздновать Пасху 5 и 12 апреля?
Священник вспомнил случай из своей жизни. Когда он жил в Риме, то праздновал Пасху и Рождество раньше, вместе со всеми католиками. Но потом приезжал к своим родным в Украину и праздновал вместе с ними уже в другие даты.
Для меня это наоборот было возможностью лучше понять определенные моменты. То, что я не осознал первый раз – я лучше осознавал во второй раз,
– добавил о. Михаил.
Он убеждает, что в этой ситуации главное быть с Богом. Возможно, повторное празднование Пасхи поможет человеку лучше осознать определенные вещи, доработать то, что он еще не успел с духовной точки зрения. Поэтому это стоит рассматривать не как грех, а как возможность лучше подготовиться к празднику.
Отец Михаил в эксклюзивном интервью 24 Канала обратил внимание украинцев на истинное значение Пасхи. Он рассказал, как лучше провести Страстную пятницу, кому Церковь позволяет работать даже в такой большой праздник и почему освященные продукты лучше не оставлять на кладбище.
"Быть на двух Пасхальных литургиях – не грех. Каждое воскресенье – это Христово Воскресение, а возвещать о Воскресении Христа – точно не грех", - подчеркнул священник УГКЦ.
Интересно, что есть много ненастоящих традиций и мифов, которых украинцы до сих пор придерживаются. Например, ничего общего с церковной традицией не имеет "обливной понедельник" или "битва пасхальными яйцами". Более того, грехом не будет, если на Пасху мы вынесем мусор, помоем посуду или переоденем ребенка в другую одежду.
Впрочем важно понимать, что истинное значение Пасхи заключается не в материальных или излишне традиционных вещах, а в том, чтобы провести этот праздник в мире, подготовить свою душу, искренне помолиться.
Как украинцы готовятся к Пасхе?
Обычно, в Чистый четверг украинцы убирают свои дома, хозяйки выпекают куличи. По древним преданиям, порядок в доме поможет навести порядок в жизни. Поэтому в этот день стирают шторы, моют окна, складывают одежду. Но в Церкви отмечают, что за всеми будничными обязанностями не нужно забывать о настоящем смысле Пасхи.
Также до 12 апреля многие хотят убрать на могилах своих родных. Они облагораживают их, приносят цветы. Существовала традиция убрать на кладбище еще до Вербного воскресенья, ведь потом начинается Страстная неделя, поэтому время стоит уделить молитве.
В каждой корзине точно будут яйца, пасхальные яйца. Они также нуждаются в подготовке. Интересно, что именно писанкарство является уникальной украинской традицией, которой нет в большинстве стран мира. Обычно яйца делали красными, для этого использовали луковую шелуху.