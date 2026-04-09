Итак, возникает логичный вопрос, не будет ли это грехом. Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк объяснил позицию Церкви по этому поводу.

Грех ли праздновать Пасху 5 и 12 апреля?

Священник вспомнил случай из своей жизни. Когда он жил в Риме, то праздновал Пасху и Рождество раньше, вместе со всеми католиками. Но потом приезжал к своим родным в Украину и праздновал вместе с ними уже в другие даты.

Для меня это наоборот было возможностью лучше понять определенные моменты. То, что я не осознал первый раз – я лучше осознавал во второй раз,

– добавил о. Михаил.

Он убеждает, что в этой ситуации главное быть с Богом. Возможно, повторное празднование Пасхи поможет человеку лучше осознать определенные вещи, доработать то, что он еще не успел с духовной точки зрения. Поэтому это стоит рассматривать не как грех, а как возможность лучше подготовиться к празднику.

Вниманию! Отец Михаил в эксклюзивном интервью 24 Канала обратил внимание украинцев на истинное значение Пасхи. Он рассказал, как лучше провести Страстную пятницу, кому Церковь позволяет работать даже в такой большой праздник и почему освященные продукты лучше не оставлять на кладбище.

"Быть на двух Пасхальных литургиях – не грех. Каждое воскресенье – это Христово Воскресение, а возвещать о Воскресении Христа – точно не грех", - подчеркнул священник УГКЦ.

Интересно, что есть много ненастоящих традиций и мифов, которых украинцы до сих пор придерживаются. Например, ничего общего с церковной традицией не имеет "обливной понедельник" или "битва пасхальными яйцами". Более того, грехом не будет, если на Пасху мы вынесем мусор, помоем посуду или переоденем ребенка в другую одежду.

Впрочем важно понимать, что истинное значение Пасхи заключается не в материальных или излишне традиционных вещах, а в том, чтобы провести этот праздник в мире, подготовить свою душу, искренне помолиться.

