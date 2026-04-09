Уже через несколько дней украинцы будут отмечать один из самых больших христианских праздников в году – Воскресение Христово. В суматохе большой подготовки легко растеряться, к тому же празднование Пасхи до сих пор вызывает немало обсуждений, мифов и искаженных традиций.

Уже сейчас украинцы демонстрируют сноровку в выпекании куличей, беспокоятся, чтобы вовремя закончить "обязательную" генеральную уборку и планируют время, чтобы пойти на могилы своих родных.

Разобраться с тем, что является подлинным церковным предписанием, а что не больше чем предрассудок, – 24 Каналу помог священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ – о. Михаил Квасюк. Поэтому о том, почему Украина не празднует Воскресение со всем миром, какие традиции и правила Пасхи важны, а что просто миф, что можно святить в корзине и что нет и что самое важное помнить людям перед праздником, – читайте в интервью дальше.

Что такое пасхальные праздники и почему мы до сих пор празднуем их не со всем западным миром?

Отче, начнем с вопроса, который возникает из года в год, но до сих пор остается непонятным для многих. Объясните, почему ежегодно дата Пасхи меняется? И почему в этом году мы не праздновали Пасху 5 апреля, со всем миром?

Этот вопрос касается календаря. Вообще в Церкви есть два календаря – юлианский и григорианский. Собственно, Украинская Греко-Католическая и Православная церковь до 2023 года пользовались юлианским. В 2023-м УГКЦ решила обновить календарь, соединиться с Католической церковью и миром, но это касалось только праздников с фиксированной датой. Например, Рождество отмечают 25 декабря, праздник Николая – 6 декабря.

Но есть еще праздники с меняющейся датой, такие как Пасха, Вознесение, Троица. В настоящее время синод епископов УГКЦ принял решение о переходе на новоюлианский календарь только по недвижимым праздникам. Глубоко причины этого могут объяснить литургисты, но для понимания людей скажу, что все зависит от единства в литургической жизни Церкви, то есть календаря, общего для обеих конфессий – католической и православной.

В настоящее время идет процесс обсуждения, чтобы со временем все мы вместе праздновали Воскресение Христово. Если такое решение будет принято, это также будет означать обязательную реформацию и улучшение литургической, молитвенной формы жизни Церкви.

Сегодня мы имеем ситуацию, когда католики отпраздновали 5 апреля, а православные только готовятся. Ключевая причина этого – два разных календаря, которые имеют между собой отличия.

Но есть тенденция к тому, что со временем мы будем праздновать вместе?

Вопрос единства – это не вопрос только празднования Пасхи, но и вообще возвращение к единой Христовой церкви. То есть не Католической, Православной, а просто Христовой церкви. Тогда все будет в единстве, в том числе и празднование. Ибо все мы чествуем Воскресение Иисуса: и православные, и католики. Вопрос только в дате.

А что в общем мы должны понимать под понятием "пасхальные праздники" и сколько длится этот период?

Он начинается с Воскресения Христова, то есть с 12 апреля, и длится целую неделю до следующего воскресенья, которую мы называем Антипасха, то есть завершение Пасхи. В эти дни, когда люди заходят в храм, то могут увидеть на столике, который называется тетрапот, – паска.

Верующие целуют ее. Она является признаком того, что сейчас длится время Воскресения Христова. А уже на следующее воскресенье, после литургии, ее разрезают и дают верующим для потребления.

Почему принято здороваться словами "Христос воскресе" и что это значит на самом деле? До какого дня так нужно здороваться?

Прежде всего скажу, что в христианстве нет бессмысленных приветствий. Все они имеют смысл. Когда мы говорим: "Христос Воскрес", – это факт, в который верит человек и признает его своими словами.

Впервые мы слышим это от ангела, который извещает новость женщинам у гроба Иисуса. Он говорит им: "Не пугайтесь, ибо Христос воскрес". А они, в свою очередь, бегут с этими словами к апостолам и рассказывают все им.

Когда ко гробу прибежали апостолы, то увидели, что гроб пуст, тела нет. Также нет признаков того, что его похитили, забрали. Все было нетронутым. В этот момент они тоже начинают говорить, что Христос воскрес.

Эти слова были для каждого из них свидетельством веры, они не испытывали сомнений, страха. Очень хорошо потом напишет апостол Павел: "Если Христос не воскрес, то напрасна вера ваша…" Почему он так говорит? Потому что наша вера превосходит время и пространство. Мы знаем, что жизнь на земле не кончается смертью, а продолжается в вечности.

После Воскресения Христос 40 дней находится на земле между апостолами, а потом возносится на небо. В это время мы празднуем праздник Вознесения. Именно тогда и завершается традиционное приветствие "Христос воскрес". Но, пока Иисус на земле, христиане здороваются так друг с другом, удостоверяя, что это событие действительно произошло.

Какие правила и традиции не имеют ничего общего с Пасхой?

Празднование Пасхи сопровождается разными традициями, правилами. Какие из них уникальны и не имеют аналогов в других странах? А также возможно ли отпраздновать событие без соблюдения традиции?

В целом многие наши обычаи встречаются в разных странах. Но, например, особенностью Украины, Польши, стран Балтии являются писанки. Мы разрисовываем писанки, проводим мастер-классы по писанкарству, освящаем корзины. В большинстве стран Европы нет такой традиции. Зато мы ее имеем, знаем, что класть в корзину, как потом это потреблять.

Относительно традиций, то я рекомендую освободиться от "традиции" бывать в храме только раз в год на Пасху. Это плохая традиция, я ее не понимаю. Также я бы хотел, чтобы люди избавились от "традиции" принести в церковь корзину, посвятить ее, а потом все съесть без осознания подлинного значения праздника. Ибо все это лишь о формальном исполнении того, чего мы сами не понимаем.

Вместо этого я бы хотел, чтобы у верующих появилась традиция быть улыбающимися и миролюбивыми, а не просто одеть на Пасху красивую одежду и красиво накраситься. Это очень грустно, когда один раз в год мы хотим показать себя самыми красивыми, самыми успешными, но в душе остаемся одинокими и грустными.

Помните, что Иисус умер не ради того, чтобы мы были традиционалистами. Он сделал это, чтобы мы жили в радости, мире, любви.



Вы уже упомянули об одежде, которую мы одеваем в храм. Видим, что перед Пасхой все спешат обновить гардероб. Объясните, каким должен быть правильный наряд в такой большой праздник?

Это обязательно должно быть Gucci, Dior и Dolce & Gabbana, но только если ты традиционалист (улыбается – 24 Канал). Если же ты действительно верующий человек, то это просто должна быть одежда, которая достойна Бога. Конечно, очень хорошо, когда мы одеты чисто, аккуратно, красиво. Это говорит о нашей культуре, о понимании места, в котором мы находимся.

Помните, что мы приходим в храм, который есть дом Господа. Мы не пришли, чтобы хвастаться, получить одобрение других, показать свое богатство. Храм – это не о ругательствах и одобрениях. Это о месте, где дети Божьи идут к своему Отцу, который их любит.

Более того, мы идем к Иисусу – к тому, кто самый чистый и светлый. Его всегда изображают в светлой одежде. Так же невесты одевают белые платья, потому что это символ чистоты. Думаю, на Пасху уместно одеть что-то светлое, но самое главное, чтобы чистой и светлой в этот день была наша душа.

Если вы исповедались, привели в порядок свои мысли, чувство, то у вас будет желание хорошо одеться. Но если кто-то в депрессии, печали, то понятно, что мысли будут совсем не об одежде. Особенно когда мы говорим о войне, когда многие теряют родных.

В таком случае важно все равно дать Господу шанс войти в жизнь и верить в Его исцеление. Если не хочется никакой красивой одежды, то пусть это будет скромно, но правдиво. Самое важное – позволить Иисусу действительно прийти и воскреснуть в вашей жизни.

Что обязательно нужно положить в пасхальную корзину и какое значение имеют эти продукты?

Наверное, каждая хозяйка по-другому складывает свою корзину, но все равно есть продукты, которые каждый из нас туда положит. Расскажите больше о том, что они символизируют.

Начну с того, что все мы люди, которые хотят кушать. Разумеется, после строгого поста христианин точно не удовлетворится рыбой или сухарями. Поэтому мы будем святить прежде всего то, от чего отказывались в течение поста. Например, разные мясные продукты.

Но прежде всего корзина должна наполняться хлебом – паской. Помню, как ее пекла моя бабушка. Она молилась, крестила перед тем, как положить ее в духовку. Для меня это было очень таинственно, пока я не вырос и не понял, что паска – это Христос. Иисус говорит: "Я хлеб жизни. Кто ест мое тело и пьет мою кровь, во мне находится". Так же в молитве "Отче наш" мы говорим: "Хлеб наш насущный дай нам сегодня".

Этот хлеб символизирует Христа в нашей корзине. Эта традиция тянется еще из Ветхого Завета, когда израильский народ был в неволе и 40 лет ходил по пустыне. Понимаем, что в пустыне не пекут хлеба, но Господь каждый день кормил их манной. Это такие хлебушки, какие люди могли есть. Сегодня мы также приносим в своих корзинах то, что дает нам Господь.

Следующее, как я уже говорил, – мясные изделия, то, от чего мы отказывались 40 дней. Также это блюда животного происхождения: масло, сыр, яйца. Однажды, еще когда я не был священником, то увидел, как мальчик принес в корзине не только куриные яйца, но и большой киндер-сюрприз. Наверное, для него это была вещь, от которой он отказался на время поста.

Относительно символизма: например, яйцо может означать символ новой жизни, ведь из него вылупляется цыпленок. Также в корзину еще кладут хрен, цвикли (свеклу с хреном – 24 Канал) – все эти продукты улучшают иммунитет, отгоняют болезни.

А чего никогда нельзя ставить в корзину? Когда-то приходилось слышать об алкоголе, фруктах…

Я знаю случаи, когда кто-то приносил вино, ставил его в корзину. Ну, ладно, если человек от этого отказался в пост и очень желает на Пасху освятить, то священник не вытащит это из корзины и не откажется святить.

Что интересно, Церковь все очень хорошо продумала. В августе мы имеем праздник Преображения и тогда святим фрукты. Это происходит, когда завершается этап плодородия земли. Мы собираем плоды, ставим их в корзину и благодарим Бога за возможность их употреблять.

Так же с Пасхой. Почему мы освящаем всю эту пищу? Для того, чтобы поблагодарить Господа, попросить его благословения. Мы просим, чтобы все потребленное было для нас полезно. Итак, каждый человек должен задать себе вопрос: это именно та пища и в том количестве, которое будет полезно его организму? И на основе ответа составлять свою корзину.



Есть ли блюда, которые нельзя подавать на пасхальный стол?

На самом деле на праздничном столе мы можем увидеть даже больше блюд, чем те, которые были в нашей корзине. Вы можете ставить не только освященные продукты, но и все то, что вы и ваши гости хотят потреблять.

Запретных блюд нет, но важно во всем иметь меру. Не превращать Пасху только в праздник нашего живота. Прежде чем начать трапезу, я бы посоветовал помолиться, поблагодарить Господа, а уже тогда наслаждаться блюдами и людьми, которые находятся рядом с нами.

Что делать с едой, которая остается после праздников? Можно ли ее выбрасывать?

Каждый раз я убеждаюсь, насколько важна финансовая грамотность, а также грамотность в потреблении. Когда люди едут в супермаркеты, то пытаются набрать полную тележку продуктов, чтобы в случае чего хватило пищи. Но по опыту я вижу, что всем всегда всего хватает, поэтому уже на этапе покупок нужно знать предел.

Также умные люди создали холодильник, где еду можно хранить дольше (улыбается– 24 Канал). Но если освященные продукты испортились, то к ним нужно относиться не просто как к расходному материалу.

Например, скорлупу от освященных яиц можно зарыть, позаботиться о таком месте, где постоянно не будут ходить люди. В общем должно быть понимание, что мы говорим о чем-то сокровенном, ценном, поэтому наше отношение должно быть соответствующим.

Аутентичная или современная с глазурью и начинкой: какой должна быть паска?

Поговорим больше о главном атрибуте Пасхи – паске. Какой она должна быть: с разными начинками, фигурками и цветами? Что вы думаете о современных пасках: это допустимо или все-таки паска должна оставаться аутентичной?

Один раз в год мы печем хлеб в круглой, высокой форме. Его освятят, и мы в молитве его потребляем: этот момент является самым важным. А что касается ингредиентов, то они зависят от вкуса человека. Кто-то любит сладкую, кто-то соленую, кто-то с шоколадом, кто-то с изюмом. На значение праздника это никак не влияет.

Есть люди, которые относятся к выпеканию паски очень серьезно. Они молятся, вкладывают в процесс большой смысл. Также есть те, кто не имеет возможности самостоятельно ее испечь, поэтому хорошо, что разные магазины дают возможность ее купить. Разумеется, что чем больше разных украшений, вкусов, тем больше вероятность заработать. А люди просто покупают то, что им предлагают.

Если ты купишь паску, освятишь ее и с верой употребишь, нет никакого значения, с каким она была вкусом.

Есть ли определенный день, когда нужно печь паску? Потому что в основном все хозяйки делают это в четверг.

Четверг – это самый удобный день с практической стороны, ведь в Страстную пятницу есть строгий пост, в храмах выставляют Плащаницу. Этот день мы должны провести в молитве, чествуя тело Христово. Разумеется, в пятницу мы не будем готовить. А в субботу обычно происходит освящение корзин. Потому остается четверг.

Следует ли нести продукты из пасхальной корзины на могилы родных на Пасху?

После освящения продуктов люди спешат на могилы своих родных, чтобы там положить паску, яйца, сладости. Нужно ли это делать?

Очень важно прийти на могилу и помолиться. Ибо наша молитва проходит через время и пространство. Также важно убрать на могилах родных, упорядочить их, ибо это проявление уважения к человеку, которого уже нет, но которого мы до сих пор любим.

Но, когда мы кладем на могилу паску или колбаску, то хорошо понимаем, что наши родные не будут этого есть. Они отошли от нас, их тело ожидает Воскресения, второго Христова пришествия. Поэтому лучшей пищей для умерших является Иисус Христос, наша молитва.

Я часто вижу, как потом песики бегают по могилам и доедают эту еду. Ничего хорошего в этом нет. Лучше этими продуктами поделиться с бедными, накормить тех, кто нуждается, чем просто оставить на мраморной плите.

Если хочешь что-то сделать для человека, которого любишь, но который отошел в вечность, то помолись о нем, убери его могилу, сделай ее чистой, красивой. А еще лучше – пригласи священника, чтобы вместе совершить молитву.



Есть ли определенный день, когда следует ходить на могилы к умершим родным?

Мы посещаем наших умерших в Светлую неделю. Есть молитва, которая называется Чин Похорон Усопших в Светлую неделю, когда на могилах поют: "Христос воскрес". Так мы извещаем умерших, что их смерть – не навсегда. Она является лишь определенным моментом до пришествия Христа, ибо когда Он придет, то воскресит одних на вечную жизнь, а других – на вечный суд.

В каждом приходе священник сам планирует себе совершение молитвы на кладбище. Все зависит от количества верующих, литургий. Обычно это делают на саму Пасху или на следующий день после нее, потому что потом люди возвращаются к работе, а в будни труднее что-нибудь спланировать.

На Западе на могилах молятся, приносят цветы, но в Центре и на Востоке есть традиция "гробков", где на могилах оставляют конфеты, которые потом дети собирают, или даже накрывают столы. Это верно с точки зрения Церкви?

Церковь не рекомендует это делать. Церковь рекомендует на гробнице помолиться, побыть рядом с могилами наших родных, а поесть, поспать или сделать что-то другое мы можем у себя дома.

А как насчет конфет на кладбище или других вещей, которые там берут?

Ну если в вашем доме чего-то не хватает… (смеется – 24 Канал), но все же, я думаю, эти вещи можно найти в магазине. Не обязательно брать их с кладбища.

Чего нельзя делать в Страстную пятницу и кому Церковь позволяет работать?

Поговорим о подготовке к Пасхе. Украинцы придают этому большое значение: убирают дома, готовят разные блюда. Можно ли это делать в Страстную пятницу или Великую субботу?

Будет хорошо, если в Страстную пятницу мы не будем готовить, убирать, а проведем этот день без шума и спешки. Есть страны, в которых Страстную пятницу называют днем тишины. Наши храмы будут открыты, люди идут к Плащанице, поэтому это возможность остановиться и понять, что сделал для тебя Христос.

Меня всегда поражало, что когда умирает человек, то о нем говорят приятные вещи, сразу находят время, чтобы пойти на похороны, посидеть рядом с телом. В Страстную пятницу умирает сам Господь Бог. Это особое событие, которое нужно пережить в тишине.

Относительно других дней понятно, что мы люди, у нас есть обязанности, мы хотим есть, хотим чистоты, поэтому должны готовить, убирать. Но все равно я бы советовал в Страстную неделю чрезмерно не утруждать себя традиционными моментами. Самое важное в это время позаботиться о своей душе.

Попытайтесь прожить эту неделю не так, как все остальные дни: поститься, если раньше этого не делали, помолиться, провести больше времени с родными, прочитать хорошую книгу или посмотреть христианский фильм. Надо попытаться сделать больше для своей души.

Например, если из-за определенных болезней мы не можем поститься, то стоит попытаться отказаться от чего-либо другого: соцсетей, ссор, сладостей – того, во чем мы имеем зависимость.

Не взваливайте на себя слишком много работы. Знаю, наши люди хотят сделать все как можно лучше: они моют, стирают, готовят. Это правильно и хорошо, но важно, чтобы потом на Пасхальном богослужении они не стояли уставшие, невыспавшиеся и расстроенные.

Конечно, мне как священнику легче об этом говорить, но я хочу, чтобы каждый наш читатель понимал, что даже его малейшие старания будут оценены. Возможно, именно в этом году кто-то шагнет, чтобы приблизить свою жизнь к Богу.



Есть ли запреты на пасхальные дни? Чего нельзя делать в последующие дни: субботу, воскресенье, понедельник и вторник?

Почему-то люди думают, что Церковь всегда нам что-то запрещает… Наоборот, она учит нас любить друг друга, ценить жизнь, познавать Бога. Разумеется, если ты бьешь другого человека, обижаешь, материшься, тогда все это является запретом не только в пасхальные дни, но и постоянно.

Все мы призваны к любви. Нельзя сказать, что я люблю только в воскресенье, понедельник и вторник, а в среду тебя побью или ограблю. Если я буду узнавать Божьи заповеди, ими буду жить, то для меня нет никаких запретов.

Мы преимущественно думаем, что Господь нам что-то запрещает, и поэтому нужно сделать наперекор. Но нет. Господь пришел, чтобы нас спасти.

С началом полномасштабной войны в Украине нет государственных праздников, а многие будут работать даже на Пасху, в частности наши медики, спасатели. Не грех ли это?

Христиане знают заповедь: "Помни день святой праздновать". Обычно она касается воскресенья и больших праздников, среди которых Пасха. Но эта заповедь не звучит: "Ничего не делай". Да Бог не говорит.

Настоящий христианин должен научиться отдыхать с Богом, со своими родными. Мы учимся этому, когда приходим на литургию, вместе молимся, познаем Божью радость, меняем нашу рутину. Собственно, об этом говорится в заповеди, и Церковь рекомендует поступать так в воскресенье и праздники.

Если мы возьмемся судить работников госучреждений, медиков, то получается, что священник также грешит, потому что работает. В эти дни он исповедует, окропляет гробницы, благословляет. В воскресенье и в праздники он особенно служит Богу. Поэтому здесь нужно понимать, что в заповеди говорится о том, чтобы найти время на восстановление вместе с Богом.

А как насчет наших военных? Ведь мы понимаем, что в эти светлые дни они будут делать тяжелую и черную работу.

Да, они не имеют мира даже во время Пасхи… Но за них молятся те, кто имеет такую возможность. Военные нас защищают, а мы должны за них молиться. Скажу банальную вещь, но молитва действительно многое изменяет.

Во время каждой литургии мы молимся за наше войско, за тех, кто не имеет времени на восстановление, за тех, кто страдает, за пленных. Испытания у каждого из нас разные, но Господь учит, что мы христиане и должны молиться друг за друга, должны быть духовно едиными.

Битва писанками, обливаемый понедельник и работа у дома после Пасхи: какие обычаи являются мифами?

Хочу обсудить с вами самые распространенные пасхальные мифы. Скажите, пожалуйста, правда, что всю пасхальную неделю нельзя убирать, выносить из дома мусор или ставить стирку?

Если человек убрал перед Пасхой, то он будет ценить свой труд и постарается не сорить. Так же и его родные. Я бы посоветовал в Светлую неделю остановиться с уборкой, готовкой и уделить больше времени отношениям с Богом и людьми.

Думаю, в гардеробе еще найдется футболка и брюки, которые можно одеть, чтобы не начинать стирку в Пасху. Если мы говорим о матерях с маленькими детьми, то все понимают, сколько вещей им нужно, как часто их меняют, сколько посуды оставляют дети за собой

Сменить ребенку одежду – не грех. Но если, например, мы говорим о совещании в Пасху, собрании работников в офисе, то мне кажется, это можно сделать и в другой день.

Выносить мусор на Пасху тоже считается работой?

Думаю, об этом можно было позаботиться в субботу, но если вы не нашли времени, а мусорный бак уже полон, то вынесите его. А что делать? (улыбается – 24 Канал).

Есть ли в Церкви предписание, что к Пасхе свой дом обязательно надо убрать?

Конечно, такого предписания нет, но люди стремятся к чистоте, красоте, поэтому и наводят порядок в домах перед таким большим праздником. Это не плохо. Украинцы понимают, что должна быть чистота, а предписания создают тогда, когда такого понимания нет.

На Пасху мы можем увидеть битву пасхальными яйцами. Откуда эта традиция? Она церковная или языческая?

В христианстве есть много языческого, что мы переосмыслили и сейчас используем в собственной традиции. Например, те же писанки, их разрисовка. Когда дети дерутся яйцами, это не имеет никакого христианского содержания, но детям весело, они радуются. Когда я был меньше, то тоже любил играть в какие-то свои игры, ходил на веснянки.

Сегодня детям хочется отпраздновать таким образом, побегать, порадоваться. Соответственно, они придают этому смысл. Важно, чтобы еда, какие-то материальные вещи не стали для тебя больше, чем Бог. Но если ты празднуешь Воскресение, то можешь найти для этого разные методы. Главное, чтобы они были достойны Бога и тебя.



О так называемом обливаемом понедельнике: имеет ли эта традиция церковные корни или это чисто народный обычай?

Это исключительно народное, к Церкви никак не относится. У нас есть праздник Крещения, но он происходит зимой. На Пасху священники освящают корзины, паску, людей, но это мы делаем в воскресенье. Поэтому обливание водой в понедельник никак не связано с Церковью.

Мы также знаем, что на Пасху бьют в колокола. Правда ли, что если ударить в колокол и загадать желание, то оно сбудется?

Наверное, у людей не исполняются желания, поэтому они ищут возможности, чтобы хоть так их осуществить. На самом деле это вымысел. Колокола извещают нам о какой-то новости – радостной или грустной. На Пасху – о Воскресении Иисуса.

Можем припомнить, как в начале войны люди в деревнях били в колокола, извещая о воздушной тревоге. Поэтому звон – не для исполнения наших желаний, а для совсем других нужд.

Действительно ли в пасхальную неделю нельзя работать на огороде или в саду? Когда Церковь вообще благословляет такую работу?

Если вы являетесь агрономом и от этого зависит ваша работа, это одна вещь. Знаю, многие уже посадили картошку, облагородил свой сад. Человек разумен, он может хорошо спланировать время.

Я не думаю, что кто-нибудь будет сажать картофель в субботу перед Пасхой, или в сам день Пасхи, или в понедельник после него. Мы не видели своих родных, близких, хотим побыть с ними. Поэтому это даже бессмысленно объяснять. Закончите светлую неделю – и вперед к труду.

Существует ли традиция освящать семена, землю перед началом посевного сезона?

В нашей Церкви есть книга, которая называется "Требник". Это потребности, которые Господь благословляет. Есть молитва на жатву, на благословение колодца, который дает нам воду, и также на благословение семян, которые мы будем сеять.

Когда в деревнях люди часто просили об этом священника, обращались к нему за благословением семян, земли, он это делал. Сегодня все эти молитвы остались, но ими не многие пользуются или просят о них.



Грех ли праздновать Пасху дважды, 5 и 12 апреля? Чего отец желает украинцам?

Часть украинцев праздновали Пасху 5 апреля, потому что ездили к родным за границу. Грех ли праздновать Пасху 5 и 12 апреля?

Когда я жил в Риме, то праздновал Пасху и Рождество раньше, а затем приезжал в Украину и праздновал снова со своими родными. Для меня это, наоборот, было возможностью лучше понять определенные моменты. То, что я не осознал первый раз, я лучше осознавал во второй раз.

В этой ситуации главное – быть с Богом. Если ты переживаешь празднование Пасхи еще раз, то посмотри, может, ты что-то недоработал, не осознал. Это только возможность лучше подготовиться к празднику.

Быть на двух Пасхальных литургиях – не грех. Каждое воскресенье – это Христово Воскресение, а возвещать о Воскресении Христа – точно не грех.

В заключение скажите, что украинцам обязательно нужно сделать на Пасху? Знаем, что во время войны многие теряют веру, впадают в депрессию и совсем не имеют праздничного настроения. Что бы вы могли посоветовать нашим людям?

Если говорим о людях, которые посещают храм один раз в год, то попробуйте изменить что-то в своей жизни, попробуйте строить отношения с Богом, духовно развиваться.

Если человек потерял кого-то, расстроен, переживает боль, не требуйте от себя радости. Не нужно себя заставлять. Лучше попробуйте рассказать об этом Богу: в молитве, слезах, в одиночестве, но попытайтесь открыть ему свое сердце. Ваша молитва не останется невыслушанной.

Если человек верующий и постоянно практикует христианство, то продолжайте это делать с радостью. Возвещайте, что Христос воскрес, благодарите Бога за его благодать, но не осуждайте тех, кто пока этого не понимает.

И напоследок: не спотыкайтесь о календарные реформы, не разочаровывайтесь и не злитесь. Попробуйте жить сейчас, в этот момент. Ибо Господь всегда говорит нам: "Я есть сущий". Он учит нас быть здесь и сейчас.