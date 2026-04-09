Отже, виникає логічне запитання, чи не буде це гріхом. Священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк пояснив позицію Церкви щодо цього.
Читайте також Не просто красивий одяг, – священник сказав, як одягтися на Великдень і звернувся до українців
Чи гріх святкувати Великдень 5 та 12 квітня?
Священник пригадав випадок зі свого життя. Коли він жив у Римі, то святкував Великдень і Різдво раніше, разом з усіма католиками. Але потім приїжджав до своїх рідних в Україну й святкував разом з ними уже в інші дати.
Для мене це навпаки було можливістю краще зрозуміти певні моменти. Те, що я не усвідомив перший раз – я краще усвідомлював вдруге,
– додав о. Михайло.
Він переконує, що у цій ситуації головне бути з Богом. Можливо, повторне святкування Великодня допоможе людині краще усвідомити певні речі, допрацювати те, що вона ще не встигла з духовного погляду. Тому це варто розглядати не як гріх, а як можливість краще підготуватися до свята.
"Бути на двох Великодніх літургіях – не гріх. Кожна неділя – це Христове Воскресіння, а звіщати про Воскресіння Христа – точно не гріх", - наголосив священник УГКЦ.
Цікаво, що є багато несправжніх традицій та міфів, яких українці досі дотримуються. Наприклад, нічого спільного з церковною традицією не має "обливний понеділок" чи "битва крашанками". Ба більше, гріхом не буде, якщо на Великдень ми винесемо сміття, помиємо посуд чи переодягнемо дитину в інший одяг.
Втім важливо розуміти, що справжнє значення Великодня полягає не у матеріальних чи надміру традиційних речах, а в тому, щоб провести це свято у мирі, підготувати свою душу, щиро помолитися.
Як українці готуються до Великодня?
Зазвичай, у Чистий четвер українці прибирають свої оселі, господині випікають паски. За давніми переказами, порядок вдома допоможе навести лад у житті. Тому у цей день перуть штори, миють вікна, складають одяг. Але у Церкві наголошують, що за всіма буденними обов'язками не потрібно забувати про справжній зміст Великодня.
Також до 12 квітня чимало людей хочуть прибрати на могилах своїх рідних. Вони облагороджують їх, приносять квіти. Існувала традиція прибрати на цвинтарі ще до Вербної неділі, адже потім починається Страсний тиждень, тому час варто приділити молитві.
У кожному кошику точно будуть яйця, крашанки. Вони також потребують підготовки. Цікаво, що саме писанкарство є унікальною українською традицією, якої немає у більшості країн світу. Зазвичай крашанки робили червоними, для цього використовували цибулиння.