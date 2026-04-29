Подія сталася після восьмої вечора в Ісламському релігійно-культурному центрі, розташованому на території ТЦ "Південний". Про це повідомляє поліція.

Дивіться також Угорщина націоналізувала історичний монастир українських отців-василіан

Що відомо про підпал мечеті у Львові?

Слідчі встановили, що невідомий чоловік кинув у приміщення релігійно-культурного центру дві пляшки з запалювальною сумішшю, після чого втік. Рідина з однієї пляшки зайнялась, проте один зі служителів загасив полум'я.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника. Також відкрито кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна. Палію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Як мусульмани відреагували на підпал мечеті у Львові?

Раніше на подію відреагував Голова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, Верховний Муфтій Криму Айдер Рустемов.

Рустемов уточнив, що нападник був одягнутий у маску. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Верховний Муфтій Криму заявив, що мусульмани розцінюють цей інцидент як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту.

За його словами, такий злочин не могла скоїти віруюча людина. Представник мусульман наголосив, що замах на святе місце – підпал мінбару – є неприпустимими.

Наслідки підпалу мечеті у Львові / Фото з фейсбук-сторінки Рустемова

Він зазначив, що дії зловмисників були спрямовані на залякування мусульманської громади, провокування агресивної реакції, розпалювання ворожнечі всередині громади, тиск на меценатів мечеті та дискредитацію України на міжнародній арені.

Також Рустемов зазначив, що в умовах повномасштабної війни подібні дії є частиною російських сценаріїв, мета яких – посіяти хаос і розкол у суспільстві.

Пентагон і Держдеп змушують відкрити очі на злочини Росії проти релігії

У США сенатори подали законопроєкт, який зобов'яже Держдеп і Пентагон регулярно звітувати про порушення Росією релігійних свобод в Україні.

Ініціативу підтримали республіканці й демократи.

Вони заявляють, що Росія переслідує вірян, руйнує храми та тисне на релігійні громади, особливо на окупованих територіях.

Документ також передбачає санкції проти осіб, причетних до таких злочинів.