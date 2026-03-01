Це вже другий випадок такої інфекції на Львівщині за кілька останніх місяців. Про це повідомляє генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Що відомо про випадок екзотичної гарячки у Львові?

У 24-річної дівчини, яка щойно повернулася з відпочинку на Мальдівах, виявили діагноз гарячка Денге – тропічне вірусне захворювання, передане через укуси комарів. Діагноз підтвердила вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я України.

За словами лікарів, пацієнтка звернулася зі скаргами на високу температуру, загальну слабкість, головний біль та біль у м’язах після повернення з курорту.

Дівчину госпіталізували й лікували у Львівській обласній інфекційній лікарні майже півтора тижня, після чого виписали додому.

За словами медиків, під час відпочинку на Мальдівах жінку неодноразово кусали комарі, оскільки закінчилися репеленти, які вона брала із собою.

Це вже другий випадок лихоманки Денге на Львівщині за останні три-чотири місяці: перший зафіксували у листопаді 2025 року.

Гарячка Денге: що про неї відомо