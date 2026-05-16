Об этом стало известно вечером 15 мая. Указ Путина "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья" выложили на сайте опубликования правовых актов России.

Как жители Приднестровья могут стать гражданами РФ, что предусматривает закон?

Документ насчитывает 22 страницы. На семи основных изложен собственно сам текст, а в дальнейшем приведены образцы оформления документов. Интересно, что последние пункты путинского указа, 11, 12 и 13, не детализированы – они скрываются под грифом "для служебного пользования".

В тексте указа сказано, что он принят "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Суть упрощенной процедуры в том, что жители Приднестровья могут подать заявление о приеме в российское гражданство "в обход" требований, установленных для всех остальных. Например, закон "О гражданстве России" предусматривает, что человек, который хочет паспорт с двуглавым орлом, должен постоянно проживать в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет. Также кандидат должен владеть русским языком, знать историю России и основы ее законодательства.

Все это для жителей Приднестровья не требуется. Достаточно того, что они достигли 18 лет, дееспособны и постоянно проживают в Приднестровье на день вступления указа в силу, то есть на 15 мая 2026 года. Для этого нужно прийти в российские дипломатические представительства и консульские учреждения.

Воспользоваться таким правом могут иностранные граждане и лица без гражданства. Отдельно в документе прописано, как стать гражданами России детям, детям-сиротам и недееспособным лицам.

Обратите внимание! 14 мая Государственная Дума России приняла закон, который позволяет вводить российские войска в другие страны якобы для защиты граждан России.

Что означает этот указ, зачем России Приднестровье?

Издание The Moscow Times назвало указ "законом о раздаче паспортов".

"Настоящее время" напомнило, что податься на российское гражданство не могут иностранцы, которые участвовали в вооруженных конфликтах, были на службе в армии или органах безопасности на родине или в заключении.

"При этом ранее на российское гражданство в упрощенном порядке получили право подаваться иностранцы, заключившие контракт с Минобороны и принявшие участие в войне против Украины", – акцентировало издание.

А еще это СМИ напомнило о недавнем заявлении Сергея Шойгу. Секретарь Совета безопасности России сделал его 21 апреля.

В Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных и безответственных действий Киева и Кишинева сейчас находятся под угрозой. И если возникнет необходимость, Россия предпримет все необходимые шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с Конституцией,

– сказал он тогда в интервью.

Интересно, что буквально в предыдущем абзаце Шойгу утверждал, что "экзистенциальной угрозы для России из региона нет". Мол, Молдова хоть и все теснее сотрудничает с НАТО, и все же не такая "агрессивная", как Украина.

На уточняющий вопрос журналистов, не исключает ли Россия силового варианта присоединения Приднестровья к Молдове, Шойгу ответил так:

Исключать никогда ничего нельзя, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже наименее вероятные.

Что происходит на границе между Украиной и Приднестровьем сейчас?

24 Канал в программе "Кордон.UA" разобрался, что происходит в непризнанном российском анклаве, который называют Приднестровьем. 11 мая говорилось, что украинские пограничники не фиксируют увеличение нарядов со стороны Приднестровья, никаких провокационных шагов.

В то же время в интервью "РБК-Украина", опубликованном 8 апреля, заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил: россияне имеют план создать буферную зону в Винницкой области. Именно со стороны Приднестровья.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в разговоре с 24 Каналом заявлял: это только планы. Тех сил, которые есть в регионе, мало. А о переброске российской техники в Приднестровье вообще речь не идет.

Молдова же усиливает давление на Приднестровье. Поскольку там находится российский военный контингент, их командование 17 апреля объявили персонами нон грата. Россияне должны появиться на подконтрольную правительству территорию Молдовы для легализации своего статуса, иначе не смогут покидать Приднестровье.