Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в разговоре с 24 Каналом оценил возможности противника к созданию буферной зоны в Винницкой области. В то же время он очертил ситуацию с количеством российских резервов в Приднестровье.

Усилила ли Украина границу с Приднестровьем?

Жмайло обратил внимание, что это только планы россиян. Ранее враг собирался в 2027 году захватить Одесскую и Николаевскую области. Но последние поражения вдоль линии боевого соприкосновения заставили Кремль перенести эти планы на 2028 год.

Важно понимать, что российский контингент в Приднестровье оценивается примерно в 2 тысячи человек, плюс 5 тысяч человек – так называемые вооруженные силы непризнанного Приднестровья. Они экипируются преимущественно со складов старой советской 14 армии, которые расположены в этом регионе,

– объяснил он.

Это стало возможным в 1992 году, когда из-за вооружения сепаратистов Кишинев потерял контроль над Приднестровьем.

Молдова и Украина заблокировали россиянам логистику, ведь до 2014 года ротация российского контингента происходила через украинскую территорию. Потому что личный состав, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, туда доставляется преимущественно гражданскими бортами – россияне или под чужими паспортами, или по своим приезжают как туристы и пытаются ротировать свои подразделения.

К слову. Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил, что озвучивание планов врага, в частности по созданию в Винницкой области буферной зоны, – это один из возможных вариантов действий россиян и одновременно "сигнал о потенциальной угрозе". Обнародование намерений противника по Приднестровью, по мнению Тимочко, лишает их эффекта неожиданности, а также предотвращает панику в обществе из-за возможных провокаций.

Относительно переброски российской техники в Приднестровье, то сегодня об этом вообще не идет речь.

Однако, если представить, как может произойти вторжение в Винницкую область со стороны Приднестровья, то может быть отдан приказ так называемым миротворцам перейти границу. Однако они точно будут подвергаться поражению, потому что их сил, как заметил Дмитрий Жмайло, будет недостаточно.

К тому же граница с Приднестровьем укреплялась украинскими силами, и к этому была привлечена молдавская сторона. На определенных украинских контрольных пунктах пропуска, которые сообщил он, присутствуют представители молдавской пограничной и таможенной служб. Это нужно для того, чтобы минимизировать влияние сепаратистов на любых логистических путях из Приднестровья. Поэтому планы россиян остаются лишь планами.

Что известно о вероятных планах России относительно буферной зоны в Винницкой области?