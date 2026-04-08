Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что вместо панических обвинений в измене, надо сосредоточиться и быть более бдительными на границах, а также понять, что военно-политическое руководство работает на опережение.

Смотрите также: Россия хочет строить базы БпЛА в Беларуси: к чему готовится Путин и как это будет угрожать Украине

Есть ли реальная угроза наступления россиян из Приднестровья?

По словам эксперта, в свое время, когда Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовила морскую операцию против Одесской области с целью захватить Затоку, чтобы усилить свою армию связями с контингентом в Приднестровье, было нечто подобное. Хотя многие считали, что она направлена на влияние на зерновые сделки. В последствии россиянам не удалось это реализовать, поскольку они не смогли достичь Залива и удержать контроль над территорией.

После этого заявления некоторые депутаты начали искать "измену", готовясь ехать в Винницкую область проверять фортификации и критиковать командование. Но заместитель руководителя ОП лишь озвучил один из возможных вариантов, то есть это просто сигнал о потенциальной угрозе,

– пояснил Тимочко.

Обнародование российских планов по Приднестровью лишает противника эффекта неожиданности и предотвращает панические реакции общества на возможные провокации. Без такой информации внезапная диверсия вызвала бы хаос в соцсетях и дезориентацию, тогда как своевременная коммуникация способствует конструктивной реакции.

Военный обозреватель убежден, что противник пытался бы нанести удары ракетами и дронами, эксплуатируя эмоциональное состояние украинцев. Независимо от этого, Украина продолжает укреплять границы с Приднестровьем и готова к возможным угрозам с этого направления.

Почему важно готовить общество к возможным провокациям?

Молдова с ее проевропейским правительством также понимает угрозы со стороны Приднестровья. Своевременная коммуникация разрушает планы России, и является частью оборонной стратегии.

Я не знаю точно, что происходит в Винницкой области, но предполагаю, что там могли проводиться определенные тактические действия с привлечением пограничников, полиции и военных структур. Однако никто не будет разглашать детали, поэтому к этому надо подходить осторожно и с доверием к руководству,

– сказал Тимочко.

Цель таких сообщений – заставить местное население обращать внимание на подозрительных людей – условно "зеленых человечков", которые могут появиться внезапно и попытаются дестабилизировать регион.

"На Приднестровье действительно находится российский военный контингент на пророссийское население, которое Путин может использовать для создания дополнительного напряжения и отвлечения украинских сил с других направлений. Граждане должны спокойно воспринимать такую информацию и принимать конструктивные действия – быть более бдительными, готовить местное население к возможным угрозам и поддерживать оборонительную готовность страны", – отметил Тимочко.

Важно! Павел Палиса сказал, что Россия планирует создать буферные зоны в северных областях Украины и закрепить оккупацию Запорожской и Херсонской областей, а в долгосрочной перспективе захватить Одесскую и Николаевскую области. Неизвестным ранее является план создания буферной зоны в Винницкой области с территории непризнанного Приднестровья, что свидетельствует о расширении российской амбиции на западном направлении. Такое планирование демонстрирует систематичность российской агрессии и необходимость усиления обороны Украины на всех направлениях.

Что еще известно о ситуации на фронте?