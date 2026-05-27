Об этом сообщают Воздушные силы.

21:33, 27 мая

Николаевщина: БпЛА мимо Снигиревки, в северо-западном направлении.

21:28, 27 мая

БПЛА на Сумы с севера.

21:20, 27 мая

Полтавщина: БПЛА мимо Зенькова курсом на юго-запад.

21:20, 27 мая

БПЛА курсом на Харьков.

21:20, 27 мая

Сумщина: БПЛА на Тростянец и Ахтырку с северо-востока.

21:19, 27 мая

БПЛА из акватории Черного моря курсом на Черноморское/Южное

21:18, 27 мая

Одесская область: БПЛА на Южное из акватории.

21:08, 27 мая

Российская атака Шахедами

БПЛА курсом на Ахтырку.