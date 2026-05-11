Пока российские танки и наемники ЧВК "Вагнер" (теперь известного как "Африканский корпус") пытаются закрепиться в Сахеле силой, в цифровом пространстве континента разворачивается не менее агрессивная война. Ее главное оружие не снаряды, а дезинформация, завернутая в обертку "независимой журналистики". Возглавляет это – медиа "Африканская инициатива", что является собственностью компании "Инициатива-23".

Официально они называют себя "информационным мостом между Россией и Африкой", борющимся с "западным неоколониализмом". Однако за пафосными лозунгами о суверенитете скрывается разветвленная сеть влияния, напрямую подчинена российским спецслужбам. Команда 24 Канала исследовала кадровый состав этого “медиа” и обнаружила, что журналистские удостоверения ее работников лишь удобное прикрытие для оперативников и агентов спецслужб России.

Мы расскажем, как эти структуры на местах занимаются системной дискредитацией западных гуманитарных миссий, подрывают доверие к международным медицинским программам и собственноручно конструируют "стихийные" антизападные митинги. Вы узнаете, как Кремль создает в Африке параллельную реальность, где профессиональные шпионы примеряют маски правозащитников, превращая каждое сообщение в оружие против демократического мира.

Шпионские игры под видом независимого медиахолдинга

Личный состав агентства "Африканская инициатива" это не журналисты, а специалисты по операциям влияния, которые годами приобретали опыт в странах бывшего советского блока (Балтия, Украина, Балканы). Анализ указывает на их тесные связи с Минобороны РФ и МИД, а также работу в прокремлевских медиа, что создает им иллюзию "профессиональной репутации".

Значительная часть менеджмента это выходцы из бывших структур Евгения Пригожина. Они фактически перерабатывают и адаптируют старые методы ЧВК “Вагнер”, которые уже доказали свою эффективность в Африке.

Самое важное, что сотрудники имеют тесные контакты с российскими спецслужбами. Это подтверждает, что "Африканская инициатива" лишь ширма, которой неофициально руководит разведка РФ для распространения пропаганды. Этот факт еще 12 февраля 2024 года официально подтвердил Госдеп США.

Ярким примером такой дуальности является главный редактор Артем Куреев. Прежде чем "переквалифицироваться" в эксперта по Африке, он получил значительный опыт проведения информационных операций в Европе как кадровый офицер спецслужб.



“Африканская инициатива” была основана Сергеем Анатольевичем Волковым, однако существуют веские основания считать это лицо вымышленным персонажем (“мертвой душой”). Фигура Волкова не оставляет никаких цифровых или документальных следов до 2022 года: о нем нет упоминаний в открытых реестрах, отсутствуют номера телефонов или любая предыдущая активность.

Его паспортные данные (серия 4523, № 026307, выдан 30.03.2022 ГУ МВД России по Москве) появились только накануне запуска проекта. Единственной реальной зацепкой является адрес регистрации: город Москва, улица Чичерина, дом 8, корпус 2, квартира 1092. Именно по этому адресу проживает Опрышко Михаил Сергеевич (11.07.1981), который является идентифицированным кадровым сотрудником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ).

Такое совпадение позволяет с уверенностью утверждать, что Сергей Волков это лишь “бумажный фантом”, созданный российскими спецслужбами. Использование вымышленного лица и поддельных документов является классическим элементом конспирации ГРУ.

Еще один адрес связанный с Волковым: город Москва, улица Бакунинская, дом 50, строение 3, квартира 22. На эту квартиру заказывал еду Ананьев Кирилл Николаевич, который является сотрудником IT-компании, обеспечивающей своим продуктом различные государственные структуры России, в том числе Федеральную службу охраны.

На сегодня главой Африканской инициативы является Артем Куреев, который одновременно занимает должность главного редактора пропагандистского ресурса и руководит организацией "ИНИЦИАТИВА-23". Из-за своей деструктивной деятельности, в частности организации скоординированных дезинформационных кампаний в Европе и Африке, в декабре 2024 года Куреев был внесен в санкционные списки Европейского союза.

В 2013 году Куреев участвовал в конференции ОБСЕ по человеческому измерению, где представлялся заместителем руководителя центра "Балтийское пространство" при московском "Международном институте новейших государств". Этот аналитический центр, специализирующийся на сохранении российского влияния на постсоветском пространстве, неоднократно фигурировал в расследованиях как вероятное "прикрытие" для российских спецслужб. Подтверждением этого являются данные Bellingcat: в тот самый период, когда там работал Куреев, одну из ключевых должностей в институте занимал Олег Иванников (позывной "Орион") высокопоставленный офицер ГРУ, причастный к сбиванию рейса MH17. Таким образом, биография Куреева демонстрирует преемственность его связей с военной разведкой РФ и системную работу по дестабилизации европейского информационного пространства.

Также в санкционных списках Бельгиии он указан как агент именно ФСБ, а не ГРУ.

Сбитие рейса MH17 – масштабная авиакатастрофа, произошедшая 17 июля 2014, когда пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук" над оккупированной частью Донецкой области, что привело к гибели всех 298 гражданских лиц на борту. Международная следственная группа (JIT) и Окружной суд Гааги в 2022 году официально подтвердили, что оружие принадлежало 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ и было доставлено с территории России. На сегодня ключевые юридические события сосредоточены в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и Международном суде ООН: в январе 2023 года ЕСПЧ признал Россию ответственной за нарушение прав человека на оккупированном Донбассе, включая сбитие самолета, а в январе 2024 года Суд ООН признал РФ виновной в нарушении частей конвенции о финансировании терроризма из-за непредоставления информации о лицах, причастных к преступлению.

Другим важным функционером системы является Виктор Луковенко или Виктор Васильев, хоть ИНН одинаковый у обеих личностей, но паспорта разные. Бывший заключенный, осужденный в 2011 году за убийство на расовой почве, он прошел путь от блогера в "Проекте Лахта" Евгения Пригожина до агента, завербованного полковником ГРУ Денисом Смоляниновым. Луковенко занимался психологическими спецоперациями и вербовкой в Украине накануне полномасштабного вторжения, а затем был отправлен в Африку, где руководил центром "Африканской инициативы" в Буркина-Фасо.



После формального выхода из проекта в июле 2024 года из-за "низкой зарплаты", Луковенко сосредоточился на создании клона организации – "Центральноазиатской инициативы" в Кыргызстане. Однако в апреле 2025 года его деятельность там закончилась арестом: местные правоохранители подозревают уже Васильева (вторая личность Луковенко с паспортом прикрытия) и сотрудника "Русского дома" в Оше в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.

Важно отметить, что в санкционных списках числится Луковенко, а вот уже Васильев не попал туда.

Весомой фигурой в структуре "Африканской инициативы" является заместитель главного редактора Максим Рева.



Гражданин Эстонии, позиционирующий себя как журналист и политолог, Рева имеет многолетнюю репутацию пророссийского пропагандиста в странах Балтии. Свою деструктивную деятельность он начал еще в 2007 году как один из лидеров организации "Ночной дозор", отвечавшей за организацию массовых беспорядков в Таллинне во время событий "Бронзового ночного дозора". Хотя тогда ему удалось избежать наказания из-за недостатка доказательств, Рева переехал в Россию, где продолжил работать на государственные медиа ресурсы и получил гражданство в 2014 году.

Согласно отчетам Департамента охранной полиции Эстонии (KAPO), Максим Рева принимал непосредственное участие в российских гибридных операциях в Украине, начиная с 2014 года. В мае 2022 года эстонские власти официально аннулировали его вид на жительство из-за открытой поддержки полномасштабного вторжения.

В своих заявлениях Рева транслировал наиболее радикальные кремлевские нарративы, утверждая, что "денацификацию Украины стоило начать еще 20 лет назад", и обвиняя украинское руководство в "этноциде русскоязычного населения".

Спецслужбы характеризуют Реву как активного участника пропагандистской сети, занимающейся разжиганием вражды и распространением дезинформации. В частности, установлены его тесные связи с Сергеем Середенко – осужденным в Эстонии за шпионаж агентом, работу которого координировал Артем Куреев. Роль Ревы в "Африканской инициативе" является логическим продолжением его деятельности как опытного агента влияния, специализирующегося на создании искусственных конфликтов и продвижении интересов Москвы на международной арене.

Еще одной ключевой заместительницей главного редактора "Африканской инициативы" является Анна Замараева – выпускница исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, чья карьера неразрывно связана со структурами покойного Евгения Пригожина. Замараева прошла путь от муниципального депутата от партии ЛДПР и помощницы председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга до активной участницы теневых политических операций.



Согласно расследованию центра Dossier Center, основанным на утечке тысяч внутренних документов "империи Пригожина", Замараева входила в группу политтехнологов, которые тайно манипулировали муниципальными выборами в Санкт-Петербурге в 2019 году. Она работала в одной команде с известными агентами влияния, в частности с подсанкционным в ЕС Максимом Шугалеем – президентом "Фонда защиты национальных ценностей", который был подразделением пропагандистского "Проекта Лахта".

Наиболее показательным этапом ее биографии перед назначением в "Африканскую инициативу" стала работа в "ЧВК Вагнер Центре". С 2022 года и как минимум до июля 2023 года Замараева занимала должность официального пресс-секретаря центра, отвечая за коммуникацию с медиа и блогерами. Ее переход к руководству африканским медиапроектом ГРУ лишь подтверждает преемственность кадров между бывшими структурами Пригожина и действующими операциями российской военной разведки.

Коллектив "Африканской инициативы" состоит из людей с кардинально разным прошлым: от бывших оппозиционеров до родственников кадровых разведчиков и лиц из базы "Миротворец". В частности, в команде работают Александр Холодов, который ранее финансировал фонд Навального, и журналист Максим Солопов, проходивший через задержания на митингах в РФ.



Рядом с ними за французское направление отвечает Ольга Касатонова – выпускница МГИМО и дочь офицера ГРУ.



Специфический опыт имеют и другие сотрудники: Виталий Иевлев (25.08.1972) и Ирина Коваль-Лескова (09.12.1968, гражданка Украины и РФ) находятся в базах "Миротворца" из-за связей с незаконными вооруженными формированиями и пособничества агрессии. Пока Дмитрий Никитин, известный в профессиональных кругах как "продажный журналист", занимается медийным сопровождением, Дмитрий Отт, который официально значится торгово-коммерческим агентом, организует в Мали турниры по рукопашному бою.



Еще двое Белоногов Андрей и Юнин Сергей, вероятно, отвечают за "Русский дом" в Мали. О них мы упоминали в нашем материале о шпионской сети России за рубежом.

Такое сочетание кадров позволяет организации закрывать как узкопрофильные переводческие и журналистские задачи, так и координировать офлайн-мероприятия в регионе Сахеля.

Как комары стали “биологическим оружием” США в пропаганде российских организаций в Африке

В основе стратегии российского влияния на континенте лежит развитие сети неправительственных организаций (НПО) – формально независимых объединений активистов, журналистов и художников, действующих по модели "Alliance française". Если оригинальная французская сеть распространяет язык и культуру через добровольные ассоциации, то российские структуры копируют эту оболочку для продвижения геополитических интересов Кремля "чужими руками", создавая иллюзию, что антизападные нарративы происходят от самих африканцев.

Центральным узлом этой системы является организация "Африканская инициатива" (African Initiative) в Буркина-Фасо, которая руководит медиапроектами, музыкальным лейблом Afrin Records и радиопрограммой "Русский час" на популярной станции Savane FM. Наиболее агрессивным инструментом этой сети стала манипуляция страхом во время вспышки лихорадки денге в конце 2023 года. Пока официальная российская медицинская делегация во главе с генералом Валерием Васильевым демонстрировала "братскую помощь", сеть НПО развернула масштабную теорию заговора, обвиняя западные гуманитарные проекты, например фонд Билла Гейтса и инициативу Target Malaria, в умышленном распространении болезни.

Пропаганда утверждала, что генетически модифицированные комары являются "биологическим оружием США", визуализируя это через уличные граффити с изображением комаров-роботов под американским флагом. Эта кампания имела целью заставить африканские правительства отказаться от западной медицины в пользу российских услуг.

Об уровне влияния неправительственных организаций в Буркина-Фасо, которые связаны с Африканской инициативой, а следовательно с Россией, можно судить по ситуации, разворачивающейся с е-визами. Этот тип виз на бумаге существует, но реально ее получить почти невозможно. Команда 24 Канала из собственных источников узнала, что с решением этой проблемы достаточно успешно помогает Инициатива-23.

Аналогичные методы воздействия используют и локальные ячейки в других странах: малийская организация "Perspective sahélienne" (Сахельская перспектива) в Бамако, которая через "Российскую школу журналистики" готовит кадры для информационной войны.



И нигерийская структура "Ensemble main dans la main Niger-Russie" (Вместе рука об руку Нигер-Россия / EMMNR), специализирующаяся на организации срежиссированных антизападных уличных акций.



Такая экосистема позволяет Москве формировать лояльную среду, которая защищает интересы РФ под видом борьбы за настоящий суверенитет.

Будущее Сахеля в заложниках российских спецопераций

Деятельность "Африканской инициативы" – часть полномасштабной операции по экспорту хаоса, где журналистика служит лишь камуфляжем для кадровых разведчиков и наемников. Анализ внутренней кухни этой структуры доказывает, что Кремль успешно поглотил и интегрировал остатки "империи Пригожина" в вертикаль ГРУ и ФСБ, создав гибридную машину, которая одинаково эффективно манипулирует и через цифровые дезинформационные вирусы, и через подконтрольные сети неправительственных организаций.

То, что мы видим сегодня в странах Сахеля, является опасным прецедентом инструментализации гуманитарных кризисов: использование смертельных болезней как лихорадка денге для распространения теорий заговора показывает, что Москва готова ставить под угрозу жизни тысяч людей ради разрушения международного доверия к медицине и Западу в целом.

Кадровая политика агентства, где в одном кабинете работают дочери высокопоставленных генералов, перекупленные либеральные активисты и осужденные боевики, подчеркивает цинизм и одновременно масштабность этой экспансии. Создавая "параллельную реальность" через клонированные институты вроде "Русских домов" или псевдокультурных центров, Кремль фактически строит в Африке новый железный занавес, за которым настоящий суверенитет подменяется тотальной зависимостью от российских спецопераций.