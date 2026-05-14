Никто не воздержался от голосования и не был против. Детали передает русская служба BBC. Отныне россиян от суда должна защитить армия – но не всех.

Что предусматривает закон о введении российских войск в другие страны?

Во время рассмотрения выступила заместитель министра обороны России Анна Цивильева. По ее словам, проект разработали по решению Путина "для защиты россиян за рубежом от уголовного и иного преследования".

Собственно, это решение предусматривает поправки в российские законы "Об обороне" и "О гражданстве". Правительство России внесло его в Госдуму 19 марта. Тогда спикер Государственной думы Вячеслав Володин пояснил: хотят "усилить защиту прав наших граждан от действий недружественных иностранных государств" и "неправомерных посягательств на их права и свободу" за рубежом.

В закон "О гражданстве" добавляется норма о том, что власти России "принимают необходимые меры" по защите граждан, которые арестованы, содержатся или подвергаются преследованиям за рубежом. Что это за меры, объясняет поправка к закону "Об обороне". В нем есть норма, позволяющая президенту использовать вооруженные силы "не по их назначению", но конкретные случаи такого применения не перечислены. Поправка декларирует, что президент сможет посылать войска "в том числе" за границу для защиты российских граждан, которых преследуют там,

– детализировали журналисты BBC.

Интересно! Принятый закон не означает, что все россияне, арестованные за границей, могут рассчитывать на помощь. Эти положения не для всех – только для тех, кого преследуют международные суды или национальные суды, "наделенные полномочиями" другими государствами. Что за полномочия – в документе не сказано.

Россия законно введет свои войска в другие страны – насколько это реально?

Юрист-международник Григорий Вайпан считает, что речь о российских военных преступниках. Он убежден, что россияне имеют целью запугать другие государства. Но если раньше Москва угрожала "военным ответом" тем, кто посмеет арестовать Путина, то теперь, вероятно, решили "обновить угрозы".

Юрист связывает появление закона с процессами по привлечению к ответственности российских должностных лиц, в том числе Путина, за международные преступления, совершенные во время войны в Украине.

Контекст. Ордер на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей выдал Международный уголовный суд 17 марта 2023 года. В России назвали это решение юридически ничтожным. "Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет", – прокомментировала пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Другие собеседники BBC предположили, что речь может идти о создании спецтрибунала по агрессии России в Украине, на что ЕС выделил 10 миллионов евро.

Юристы российского правозащитного проекта "Первый отдел" думают, что принятый Госдумой закон не будет работать. Но всегда можно обратиться к нему на словах, чтобы пригрозить "использовать армию не по назначению".

И теперь условная Бельгия десять раз подумает, прежде чем задержать условную Львову-Белову. А конкретно взятая Польша десять раз подумает, не уволить ли нового археолога Александра Бутягина, пока Россия не устроила "специальную военную операцию" по его освобождению,

– объяснили там.

Проект Gulagu.net обратил внимание, что международные ордера на арест касаются не только Путина и Львовой-Беловой. Всего таких россиян, которых якобы собираются "защищать" этим законом, шестеро.

Кроме упомянутых двух, это Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом России, и Сергей Кобылаш, командующий Дальней авиацией ВКС России. Им 5 марта 2024 года выдвинули обвинения, связанные с ударами по гражданской инфраструктуре Украины и вероятными военными преступлениями. А 24 июня 2024 года Сергея Шойгу и Валерия Герасимова обвинили в возможных ударах по энергетической инфраструктуре Украины и других возможных военных преступлениях.