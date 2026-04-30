Об этой защите систем водоснабжения рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в комментарии 24 Канала.

Как Украина планирует защищать системы водоснабжения?

По словам Кулебы, Украина уже готовит защиту по всей территории страны, а не только по отдельным регионам. Он добавил, что планы устойчивости уже утверждены.

Вице-премьер-министр рассказал, что правительство уже:

защищает объекты критической инфраструктуры;

ставит резервное питание для водоканалов и насосных станций;

развивает распределенную генерацию и альтернативные схемы водоснабжения.

Важно понимать: вода – это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация значительно сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась,

– заявил Кулеба.

Алексей Кулеба отметил, что граждане также должны быть готовы к будущим российским атакам.

Он отметил, что важно иметь базовый запас воды, а также проверять всю информацию и не верить в пропаганду Кремля, которую Москва постоянно распространяет.

Что еще известно об угрозе ударов России по водоснабжению?

Владимир Зеленский предупредил о возможных атаках России на системы водоснабжения в Украине в ближайшие месяцы. Он поручил правительству и Офису Президента работать над вопросом ПВО.

Эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко рассказал 24 Каналу, что Россия может атаковать системы водоснабжения Украины, что приведет к серьезным проблемам.

По его словам, создать резервные пути работы водоканалов практически нереально, а для этого нужен не один год работы.