Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що тактика ворога залишиться незмінною. Він готовий атакувати критичну інфраструктуру, але не лише енергетику, а водопостачання та водовідведення.

Чого чекати від росіян найближчим часом?

Не потрібно забувати, що цілями росіян є цивільне населення. Вони прагнуть, щоб у великих містах України була гуманітарна катастрофа, щоб люди залишились без води, водовідведення.

Раніше ми розв'язували проблеми з опаленням, гріли людей і будували пункти опалення. Тепер буде така ж проблема – будуть розвозити технічну воду, підіймати її вручну у багатоповерхівках, організовувати біотуалети,

– зауважив Павло Нарожний.

Він додав, що це буде великою проблемою, а під загрозою опиниться вся Україна. Чим більше місто, тим більшою буде ймовірність цієї атаки. Адже росіянам простіше вдарити по великих містах, щоб залишити без води значно більшу кількість цивільного населення.

Зверніть увагу! Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко наголосив, що особливу небезпеку становитимуть удари по каналізаційно-насосних станціях. У такому випадку може припинити роботу каналізація та подача води. Резервні системи також не допоможуть, бо створювати їх потрібно було ще десятиліттями раніше.

Що відомо про можливі удари Росію по водопостачанню?