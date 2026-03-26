Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что тактика врага останется неизменной. Он готов атаковать критическую инфраструктуру, но не только энергетику, а водоснабжения и водоотведения.

Читайте также Россия хочет оставить украинцев без воды: к чему готовиться в 2026 году

Чего ждать от россиян в ближайшее время?

Не нужно забывать, что целями россиян является гражданское население. Они стремятся, чтобы в крупных городах Украины была гуманитарная катастрофа, чтобы люди остались без воды, водоотведения.

Раньше мы решали проблемы с отоплением, грели людей и строили пункты отопления. Теперь будет такая же проблема – будут развозить техническую воду, поднимать ее вручную в многоэтажках, организовывать биотуалеты,

– отметил Павел Нарожный.

Он добавил, что это будет большой проблемой, а под угрозой окажется вся Украина. Чем больше город, тем больше будет вероятность этой атаки. Ведь россиянам проще ударить по крупным городам, чтобы оставить без воды значительно большее количество гражданского населения.

Обратите внимание! Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что особую опасность будут представлять удары по канализационно-насосных станциях. В таком случае может прекратить работу канализация и подача воды. Резервные системы также не помогут, потому что создавать их нужно было еще десятилетиями ранее.

Что известно о возможных ударах России по водоснабжению?