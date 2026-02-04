Повлияет ли расторжение договоров на бытовых потребителей?

Расторжение контрактов на поставку электроэнергии касается небытовых потребителей и напрямую не повлияет на население. В то же время Украина должна отойти от излишнего регулирования на энергетических рынках, ведь это может создавать пространство для злоупотреблений. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

О случае расторжения контрактов на поставку электроэнергии сообщал Укринформ. В январе Энергоатом разорвал договоры с 9 компаниями на 1 гигаватт мощности, заключенными по результатам торгов 14 января. Трейдеры добровольно согласились на это, ведь проданные объемы достались им по значительно более низким, чем рыночные, ценам.

К примеру, из-за публичных обсуждений аукциона и риска репутационных потерь компания ДТЭК инициировала досрочное расторжение соглашения с Энергоатомом, где "Д.Трейдинг" мог получить 400 миллионов гривен прибыли благодаря разнице цен.

Ситуация сложилась из-за того, что торги состоялись за несколько дней до повышения максимальных предельных цен на закупку электроэнергии, принятого Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Это не будет иметь негативного влияния на конечного потребителя непосредственно. Это скорее сигнал для НКРЭКУ и для других учреждений и организаций, которые осуществляют контроль на этом рынке, о том, что аукционы продажи электрической энергии, честно говоря, являются несовершенными. И отдельные компании, возможно, злоупотребляют своим положением на рынке для того, чтобы получать неправомерные выгоды.

Всего на торгах 14 января Энергоатом продал 2,1 гигаватта базовой нагрузки на 21 – 31 января по средней цене 7 566 гривен за мегаватт-час. В то время действовали установленные НКРЭКУ предельные цены для рынков в зависимости от времени суток и рынка.

Заметьте! Максимальная цена за мегаватт-час электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 составляла 5 600 гривен. Тогда как с 17:00 до 23:00 предельная цена достигала 15 тысяч гривен.

Однако 16 января все изменилось, ведь Нацрегулятор установил максимальный предел независимо от времени на уровне:

15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке;

за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке; 16 тысяч гривен за мегаватт-час – балансирующем рынке.

Новые правила начали действовать с 17 января. Поэтому заключенные за несколько дней до этого контракты Энергоатома стали убыточными. По словам народного депутата Ярослава Железняка, возможные потери Украины составили бы 2 миллиарда гривен.

Как работает рынок электроэнергии в Украине?

Рынок электрической энергии в Украине регулируемый. Это означает, что закупки электроэнергии по договорам между поставщиками и заказчиками осуществляют с учетом предельных цен – прайс-кепов. Их устанавливает Национальный регулятор и периодически пересматривает в сторону повышения, чтобы стимулировать украинских производителей и импорт из ЕС, особенно в пиковые часы потребления.

Для трейдеров повышение прайс-кэпов от 17 января стало экономически выгодным, ведь теперь они могут продать закупленную электроэнергию на украинском рынке по цене, которая покрывает расходы и обеспечивает маржу.

До пересмотра ситуация была обратной, ведь низкие максимальные предельные цены сдерживали импорт. Поэтому максимальную пропускную способность сечений для импорта электроэнергии из ЕС использовали не на полную.

Кому может быть невыгодным повышение предельных цен?

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, повышение прайс-кэпов на закупку электроэнергии могут затрагивать интересы крупного бизнеса, который заинтересован в более низких ценах.

Решение о повышении прайс-кэпов вызвало негативную реакцию отдельных крупных потребителей, в частности металлургических компаний и предприятий химической промышленности, которые хотели иметь электрическую энергию по значительно более низким ценам. Существование ограничения на максимальные предельные цены позволяло этим компаниям получать значительно большие прибыли за счет искусственно заниженной цены на электрическую энергию,

– говорит эксперт.

По словам Геннадия Рябцева, для эффективной работы рынка важно, чтобы все регуляторные решения НКРЭКУ были максимально прозрачными и понятными, а оператор аукционов сообщал Нацрегулятору о подозрительном поведении некоторых участников, которые могут злоупотреблять положением или использовать инсайдерскую информацию.

Обратите внимание! Как сообщили "Наши деньги", от проданного Энергоатомом на торгах 14 января объема почти 20% пришлось на компанию "Д.Трейдинг" из группы Рината Ахметова. Остальные выкупили более десятка трейдеров, которые нарастили закупки электроэнергии в 2 – 5 раз по сравнению с предыдущей деятельностью.

Компании, участвовавшие в аукционе / Источник –"Наши деньги"

Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что излишнее регулирование на энергетических рынках вредит их развитию, поэтому от вмешательств целесообразнее отказаться.

Искажает рынок и не позволяет ему эффективно функционировать то положение, которое на нем имеют две огромные компании – Энергоатом и Укргидроэнерго, на которые возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов на рынке электрической энергии. Нужно убирать как можно больше этих ограничений, а для этого депутаты должны принять закон фактически об объединении украинского и европейского энергетических рынков. Чтобы на наших рынках были такие же правила. Но этот закон просто тормозят,

– резюмирует Геннадий Рябцев.

Достаточно остро в связи с этим стоит вопрос целесообразности фиксированных цен на коммунальные услуги для населения, в частности тарифа на электроэнергию.

Из-за непокрытой разницы рыночной стоимости и установленной для бытовых потребителей цены растет задолженность, а поставщики услуг терпят убытки.

Как Украина покрывает потребности потребителей в электроэнергии?