24 Канал рассказывает детали.

Каким будет график 3 февраля?

Во Львовской области 3 февраля снова действует ГПО. Ограничения коснутся очередей 1.2 и 4.1. Потребители других – будут со светом все сутки.

Графики отключений света во Львове и области на 3 февраля / Фото Львовоблэнерго

Стоит следить за сообщениями на страницах Львовоблэнерго, потому что изменения в графиках могут быть частыми.

Энергетики просят: когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее экономно.

Как узнать свою группу отключений?

Свою группу отключений во Львове в несколько кликов можно узнать на сайте облэнерго.

Обратите внимание! Иногда время включения после плановых отключений может задерживаться. Ведь на многих энергообъектах отключения и включения работники выполняют вручную, и бригаде может понадобиться дополнительное время.