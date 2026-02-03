24 Канал розповідає деталі.
Яким буде графік 3 лютого?
У Львівській області 3 лютого знову діє ГПВ. Обмеження торкнуться підчерг 1.2 та 4.1. Споживачі інших підчерг будуть зі світлом усю добу.
Графіки відключень світла у Львові та області на 3 лютого / Фото Львівобленерго
Варто стежити за повідомленнями на сторінках Львівобленерго, бо зміни в графіках можуть бути частими.
Енергетики просять: коли електроенергія з'являється за графіком – споживайте її ощадливо.
Як дізнатися свою групу вимкнень?
Свою групу вимкнень у Львові у декілька кліків можна дізнатися на сайті обленерго.
Зверніть увагу! Іноді час включення після планових вимкнень може затримуватися. Адже на багатьох енергооб'єктах вимкнення та увімкнення працівники виконують вручну, і бригаді може знадобитися додатковий час.