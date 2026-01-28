Что может помочь энергосистеме?

Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко во время онлайн-участия в заседании правления Европейской Бизнес Ассоциации. В частности, он рассказал, что могло бы улучшить ситуацию.

Россия комплексно атакует украинскую энергетику еще с октября 2025 года, ударяя дронами, ракетами, КАБами и тому подобное. Объекты генерации, передачи и распределения повреждены в большинстве регионов.

В энергосистеме возник острый дефицит мощности, покрыть который имеющейся генерацией и импортом электрической энергии пока невозможно,

– подчеркнул глава Укрэнерго.

Поэтому при таких условиях важным является привлечение частных инвестиций в строительство объектов генерации. Например, благодаря спецаукционам Укрэнерго в течение прошлого года в энергосистеме появилось 423 мегаватта новых генерирующих мощностей.

Кроме того, в компании упомянули о подключении к общей сети генерирующих мощностей, которые бизнес и промышленность используют в качестве резервных источников на случай почасовых или аварийных отключений.

По словам Зайченко, работая на рынке электроэнергии, такие установки могли бы покрывать часть дефицита в энергосистеме, а также приносить прибыль владельцам.

Обратите внимание! По состоянию на утро 28 января в Украине сохранялась необходимость в экономном энергопотреблении во всех регионах.

Эксклюзивно для 24 Канала Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев объяснил, что многочисленные атаки, а также включения и отключения повышают аварийность сетей и оборудования. Проблему невозможно решить только восстановлением поврежденных ТЭС – требуется создание и подключение новых мощностей генерации, передачи и распределения, а также системное развитие энергосети в целом.

Что известно об импорте электроэнергии?