Что будет с ценами на коммунальные услуги?
Так цены на свет уже в текущем году могут измениться, о чем укажут в отчете НБУ.
Национальный банк допускает, что до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопления и поставки горячей воды пересматривать действительно не будут. Но потребности на рост финансирования в восстановлении энергосистемы после массированных российских обстрелов растут.
Поэтому вероятно, что произойдет постепенное и поэтапное приведение части из этих тарифов к их "экономически обоснованным уровням".
Обратите внимание! Нацбанк отмечает, что не имеет информации о возможных решениях и не вовлечен в формирование тарифной политики.
Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов - риск для приведенного прогноза инфляции,
– говорится в отчете.
В то же время значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов может стать источником дополнительного инфляционного давления. А это потребует значительно увеличить субсидии для населения.
Но длительное откладывание решений по повышению тарифов будет способствовать сдерживанию инфляции. В то же время это будет негативно сказываться на финансовом состоянии государственных энергетических компаний, что в свою очередь:
- будет усиливать риски нестабильности энергорынка;
- ухудшать инвестиционный потенциал отрасли.
Заметьте! В НБУ отметили, что усиление ценового давления только откладываться на будущее.
Напомним, что в Украине сейчас действия фиксированная цена на электроэнергию. Об этом сообщала Юлия Свириденко.
Она будет такой до 30 апреля 2026 года. В частности сохраняется льготный тариф для людей с электроотоплением.
Также правительство стремится, чтобы тарифы на воду остались без изменений.
Что еще следует знать о коммунальных услугах?
- В Украине должны здійнснити перерасчет коммунальных услуг. Это должны сделать сами поставщики услуг и коммунальные предприятия. Без дополнительных заявлений от людей.
- Перерасчет произойдет автоматически за период с 1 января. Он должен отразиться в платежках уже в феврале.
- Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. То есть если люди не получали услуги, то и платить за них не должны.