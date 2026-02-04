Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в телеграмме.
Смотрите также Показания счетчика могут не засчитать: важное предупреждение для потребителей
Какое поручение по перерасчету коммуналки дала Свириденко?
Свириденко встретилась с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и поручила обеспечить контроль за выполнением правительственного решения о перерасчете платы за коммунальные услуги. По ее словам, перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия автоматически, без подачи дополнительных заявлений от людей.
Это должно произойти автоматически за период с 1 января и отразиться в платежках уже в феврале. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать,
– отметила Свириденко.
Зеленский поручил пересчитать коммуналку
Зеленский поручил правительству отменить оплату за отопление, если люди его не получали из-за обстрелов. Компании должны провести перерасчет без бюрократии, чтобы справедливо компенсировать граждан.
В то же время премьер Свириденко уточнила, что правительство приняло решение, которое касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Количество дней отсутствия услуг по каждому дому должно быть обнародовано на сайтах операторов.