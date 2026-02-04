Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в телеграмме.

Смотрите также Показания счетчика могут не засчитать: важное предупреждение для потребителей

Какое поручение по перерасчету коммуналки дала Свириденко?

Свириденко встретилась с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и поручила обеспечить контроль за выполнением правительственного решения о перерасчете платы за коммунальные услуги. По ее словам, перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия автоматически, без подачи дополнительных заявлений от людей.

Это должно произойти автоматически за период с 1 января и отразиться в платежках уже в феврале. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать,

– отметила Свириденко.

Зеленский поручил пересчитать коммуналку