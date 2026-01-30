Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.
Смотрите также Отопить Троещину генераторами невозможно, – Бахматов рассказал, что ТЭЦ-6 перестала выдавать тепло
Какое поручение Зеленский дал правительству?
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины – премьер-министру Юлии Свириденко – подготовить решение, которое бы обеспечило справедливость для граждан, которые в эти месяцы были без отопления.
Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии это должно заработать,
– объяснил президент.
Справка: Дома со счетчиками платят за фактически потребленное тепло, тогда как без приборов учета стоимость рассчитывают по тепловой нагрузке с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха.
Когда все дома Киева могут получить тепло?
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что восстановить тепло в Киеве могут в начале февраля.
Действующую ситуацию осложняет отсутствие генерации внутри Киева. Подпитывать столицу извне – сложная техническая задача даже в мирное время.
К стабилизационным графикам отключений света, при условии удачной работы ПВО, Киев может вернуться за 2 – 3 недели, считает эксперт.