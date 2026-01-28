Об этом Максим Бахматов сказал в эфире Radio NV, комментируя последствия российских ударов по энергообъектам Киева, в частности по Троещине.
К теме Когда Киев вернется к графикам отключения света: прогноз энергетического эксперта
Какова ситуация с отоплением на Троещине и ТЭЦ-6?
Троещина – крупнейший район Киева, где проживает от 500 до 700 тысяч человек. По словам главы Деснянской РГА, там сложилась аварийная ситуация.
ТЭЦ-6 перестала выдавать тепло, и на сегодня вся Троещина без тепла уже второй день полностью. Мы уже четвертый раз заливаем (теплоноситель – 24 Канал) в эту систему за отопительный сезон, перезапускаем отопление. Но пока тепло не подается. Сейчас мы имеем примерно 700 домов без отопления,
– констатировал Бахматов.
Он пояснил, что сейчас отсутствие отопления жителям Троещины пытаются компенсировать стабильной подачей электроэнергии, в чем помогает правительство.
Бахматов также отметил, что не владеет деталями о степени повреждения ТЭЦ-6, однако предположил, что атаки могут повториться.
"Если у тебя одно сердце и альтернативы нет, то конечно враг бьет туда и это имеет такие катастрофические результаты для крупнейшего района в Украине", – сказал он.
Кстати, член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая рассказала в эфире 24 Канала, что бюджет Киева позволил бы создать специальный фонд, предусмотрев сложную зиму для столицы. Однако этого не произошло.
Возможно ли отопить Троещину с помощью генераторов?
Отвечая на вопрос об альтернативных способах теплоснабжения, глава Деснянской РГА отметил, что "отопить Троещину генераторами невозможно". По его словам, городу необходимо было в течение последних лет строить "разветвленную систему отопления, подогрева, энергетики".
Лучше 100 (объектов генерации – 24 Канал) по 5 МВт на сегодня, это чем 1 – на 500 МВт. Вот ТЭЦ 6 – это 500 МВт электроэнергии было,
– подчеркнул Бахматов.
Он добавил, что отсутствие отопления даже в течение недели или месяца является катастрофой, а подготовка к следующему отопительному сезону, по его словам, фактически не ведется и уже "заходит в стадию катастрофы".
"Это коммунальное предприятие, Киевтеплоэнерго – мы не знаем стратегических планов, мы не знаем, к чему оно готовилось, как оно готовилось, какие альтернативы. Мы (районная администрация – 24 Канал) – единственное, что делаем, это обустраиваем на базе наших школ центры обогрева для сотен и тысяч людей, которые имели бы возможность прийти обогреться, получить кофе, чай, возможно, даже питание бесплатно", – отметил он.
По словам Бахматова, Деснянской РГА сейчас помогает государство, в частности ГСЧС, Нацполиция и Нацгвардия, а также благотворители.
Он также сообщил, что город передал Троещине 6 мобильных котельных для обогрева школ, а также генераторы.
У них (школ – 24 Канал) даже не было генераторов нужной мощности. Были небольшие – на 5 - 7 кВт, а надо – 100+ кВт, чтобы работала кухня, система жизнеобеспечения школы и тому подобное,
– сказал Бахматов.
Кроме того, глава Деснянской РГА сообщил, что уязвимые категории населения могут оставаться на ночь в пунктах обогрева. По его словам, за сутки там переночевали четыре человека.
Готовился ли Киев к блэкаутам и проблемам с теплом?
Максим Бахматов рассказывал, что Киев не подготовился к возможным блэкаутам и последствий, которые мог нанести враг ударами по столице. Глава Деснянской РГА объяснил, что в столице не развивали рассредоточенную альтернативную генерацию, из-за чего Киев оставался критически зависимым от крупных энергетических объектов.
Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал решение для замещения генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. По словам главы Минэнерго, для восстановления энергосистемы нужно время, а сейчас основная задача – стабилизировать ситуацию и улучшить ее.
А Владимир Зеленский заявил, что надо действовать быстрее, чтобы улучшить ситуацию с энергетикой и теплом в Киеве. Президент поручил проверить готовность социальной инфраструктуры и обеспечить поддержку через пункты обогрева и альтернативную генерацию электричества.