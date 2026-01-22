Что известно о ситуации с отоплением в Киеве?

Большинство из них на Левом берегу, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Читайте также Без тепла в квартире: эксперт объяснил, когда стоит задуматься о выезде

Это дома, которые подключают уже второй раз. То есть после атак врага на критическую инфраструктуру города 9 и 20 января.

Также Кличко отметил, что очень сложная ситуация с электроснабжением в Киеве. Экстренные отключения электроэнергии столицы продолжаются.

Виталий Кличко Мэр города Киев Коммунальщики и энергетики работают в чрезвычайно напряженном режиме, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет. Чтобы Киев функционировал, работал и жил!

Напомним, что в Украине продолжается чрезвычайная ситуация в энергетике. В частности в столице и Киевской области наблюдаются проблемы с теплоснабжением и электричеством после атак россиян. На утро 11 января без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшую ночь подключили тепло к 227 домам. Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января,

– рассказал о ситуации Кличко.

Заметьте! Мэр столицы вновь подчеркнул, что сейчас специалисты работают круглосуточно, чтобы вернуть горожанам отопление и электроэнергию.

Какая ситуация сейчас в Киеве?