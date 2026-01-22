Что известно о ситуации с отоплением в Киеве?
Большинство из них на Левом берегу, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Это дома, которые подключают уже второй раз. То есть после атак врага на критическую инфраструктуру города 9 и 20 января.
Также Кличко отметил, что очень сложная ситуация с электроснабжением в Киеве. Экстренные отключения электроэнергии столицы продолжаются.
Коммунальщики и энергетики работают в чрезвычайно напряженном режиме, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет. Чтобы Киев функционировал, работал и жил!
Напомним, что в Украине продолжается чрезвычайная ситуация в энергетике. В частности в столице и Киевской области наблюдаются проблемы с теплоснабжением и электричеством после атак россиян. На утро 11 января без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
За минувшую ночь подключили тепло к 227 домам. Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января,
– рассказал о ситуации Кличко.
Заметьте! Мэр столицы вновь подчеркнул, что сейчас специалисты работают круглосуточно, чтобы вернуть горожанам отопление и электроэнергию.
Какая ситуация сейчас в Киеве?
- Напомним, что сложная ситуация с энергетикой наблюдается сейчас в пяти регионах страны. В частности среди них есть Киев и Киевская область.
- В то же время в столице планируют вернуться к жестким, но прогнозируемых графиков отключений света. Такие изменения стремятся внедрить уже в ближайшие дни.