Когда нужно выезжать из дома?

О том, сколько времени можно жить в домах без отопления, Александр Харченко рассказал в интервью Андрею Жупанину.

Так, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что стоит искать возможность уехать, если отопления нет в течение недели. Это временная мера, чтобы переждать, пока не восстановят систему отопления.

Эксперт говорит, если проблему не решили за неделю, есть вероятность, что ремонт продлят на такой же срок. И это как минимум. Такая ситуация может угрожать здоровью.

Обратите внимание! Задержка с ремонтом случается из-за отсутствия компонентов. Коммунальщикам приходится ждать поставки оборудования и материалов.

Харченко добавляет, что в ситуациях, как сейчас, речь идет не о частичном ремонте, а полный цикл работ. Поэтому и стоит организовать временное расселение.

Какова ситуация с отоплением в Киеве?

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро 22 января без отопления остаются почти 3 тысячи многоэтажек. За ночь удалось подключить к теплу 227 домов.

Важно! Эти дома подключили второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9 и 20 января.

Мэр отметил, что коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло.

Что еще известно о ситуации в Киеве?

В течение января 2026 года Россия шесть раз атаковала энергетическую систему Украины.

Основной проблемой является повреждение ТЭЦ, что затрудняет подачу тепла. Ситуация непрогнозируемая, ведь зависит от новых возможных обстрелов. Пока ремонтные бригады и коммунальщики делают все возможное, чтобы избежать полного срыва теплоснабжения в Киеве.

21 января, после атаки в ночь на 20 января, 60% столицы оставались без электричества. Зеленский призвал к дополнительным мерам для решения энергетических проблем, а также провел энергетический селектор.

