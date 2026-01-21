Что рассказал Зеленский о ситуации в энергетике?

Обсуждались регионы, где самая сложная ситуация в энергетике, о чем говорится в социальных сетях президента Украины.

Сейчас наибольшие проблемы наблюдаются:

в Киеве и области;

Харькове и области;

в Сумской области;

в Чернигове и области,

на Днепровщине.

Как сообщил Зеленский, по состоянию на утро 21 января около 4 тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла. Более того, 60% столицы – без электричества.

Как свидетельствуют отчеты городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Однако Владимир Зеленский не согласен с этой оценкой. Он считает, что нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов.

Также Зеленский сделал ряд таких заявлений:

МВД доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, а также о подготовке горячего питания для людей.

Поддерживается работа базовых станций и мобильной связи.

Обсудили, что именно необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций.

Премьер-министр и министр обороны проверят информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые привлечены к ликвидации последствий ударов и чрезвычайной ситуации.

Напомним, что ранее украинский президент поручил разобраться с отоплением в столице. Об этом говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Второе – поручил отдельно разобраться в Киеве с теми домами, которые до сих пор без отопления,

– написал Зеленский.

Он сообщил, что есть расхождения в отчетах на городском и правительственном уровнях даже по количеству таких домов. Поэтому Министерство энергетики и все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям.

