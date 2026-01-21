Какова ситуация с отоплением в Киеве?

О том, может ли Киев остаться без отопления посреди зимы, в эксклюзивных комментариях 24 Канала рассказали эксперты.

В результате массированной атаки россиян в ночь на 20 января, более 5 600 многоэтажек Киева остались без тепла. Из них почти 80% – дома, куда недавно вернули тепло после атаки 9 января 2026 года.

После предыдущих атак на восстановление теплоснабжения ушло около 8 – 9 дней. Но даже после этого отопление не было полноценным. Как отмечает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, риск новых повреждений сохраняется.

По состоянию на сейчас отдельные дома, в частности в Голосеевском и Печерском районах, до сих пор могут оставаться без тепла,

– добавляет Корольчук.

Основной проблемой остаются поврежденные ТЭЦ, в результате обстрелов. Если блоки, которые производят электроэнергию, нагревают воду и подают ее через теплосети, повреждены – подача тепла невозможна.

Эксперт добавляет, что даже при отсутствии обстрелов во время морозов температура в квартирах вряд ли бы превышала 18 – 20 градусов.

Все ресурсы сейчас направлены на сохранение целостности системы теплоснабжения. Фото, которые видим в сети – это следствие замерзания воды, которая при превращении в лед расширяется и деформирует конструкции. Причем независимо от того, или это чугунные, или стальные радиаторы.

Сейчас самое главное – обеспечить циркуляцию теплоносителя в системе, даже если его температура на входе в батарею составляет всего 5 градусов. Этого достаточно, чтобы система оставалась функциональной и не претерпела необратимых разрушений.

Важно!!! К следующему отопительному сезону нужно будет готовиться в условиях, когда угроза ударов по критической инфраструктуре останется, а система уже имеет повреждения.

Почему сливали воду из системы?

Слив воды является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре и не всегда означает длительное отсутствие тепла. Об этом сообщает Киевский городской совет.

Обратите внимание! Только так можно предотвратить выход из строя отопительной системы.

При аварийных ситуациях, когда прекращается циркулирование воды, стоит слить ее из системы, чтобы не деформировать трубы и радиаторы. Во время замерзания вода расширяется и разрушает конструкции.

Сдренирование (слив воды) нужно начинать, если температура воздуха ниже 0 градусов. В теперешней ситуации сильных морозов – это неотвратимая процедура. Когда система циркулирования восстановится, запустят воду и батареи снова станут теплыми. Продолжительность отсутствия тепла может не быть длительной, если не возникнет проблем с налаживанием циркулирования воды.

Какие есть варианты решения ситуации?

Одним из решений ситуации с длительным отсутствием теплоснабжения было привлечение иностранной поддержки и использование оборудования партнеров.

Кроме того, Украина нуждается в финансировании для массовой закупки оборудования, которое необходимо для ремонта. Еще один возможный вариант – расширение импорта электроэнергии из Европы для стабилизации энергетической системы.

Важным также является поддержание связи и коммуникации с людьми, для чего дополнительно привлекли и расширили линию 112.