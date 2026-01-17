Какова ситуация с отоплением в столице?
В отчетах с городского и правительственного уровней есть различия по их количеству. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента.
Смотрите также Киевляне публикуют кадры, как в домах массово прорывает трубы: что происходит
По словам Зеленского, на встрече прозвучали доклады о ликвидации последствий российских атак и реализации решений, которые должны добавить устойчивости украинским городам и общинам.
Отдельно президент поручил разобраться относительно ситуации с отоплением в столице, ведь отчеты о количестве домов с теплом в Киеве различаются.
Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально включиться, чтобы помочь людям,
– подчеркнул он.
Кроме того, необходимо максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. "Все решения для этого уже есть", – добавил Зеленский.
Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и области, а также на Харьковщине и Запорожье. После ночного удара по Киевской области появились дополнительные вызовы для Гостомеля, Бучи, Ирпеня – все необходимые службы уже привлечены.
Зеленский провел энергетический селектор / Фото ОП
Напомним, Министерство внутренних дел оперативно разворачивает дополнительные пункты поддержки и расширило работу линии 112. Глава ведомства Игорь Клименко сообщил, что сейчас она принимает заявления об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.
Что известно о ситуации в Киеве?
Ранее для ликвидации последствий вражеских обстрелов энергетических объектов Киева по поручению президента создали круглосуточный штаб, а КГГА составила список аптечных пунктов, которые будут работать круглосуточно в случае полного обесточивания города. В то же время вузы и профтехи столицы переведут на дистанционное обучение.
К слову, правительство решило предоставить статус критической инфраструктуры домам с электроотоплением, поэтому их не будут обесточивать по графикам. Однако эксклюзивно для 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Владимир Омельченко рассказал, что приоритет уместно отдавать и домам Киева, которые уже больше недели без теплоснабжения.
Напомним, после вражеского обстрела 9 января половина многоэтажек столицы – почти 6 тысяч – остались без отопления. По состоянию на 14 января была информация об около 400 таких домов.