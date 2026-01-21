Что происходит с запасами газа в Украине?

Хотя обычно этот показатель где-то до 1,5 миллиарда кубометров, рассказал для 24 Канала эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Факторов, что помогли сэкономить, на самом деле много:

фактический отопительный сезон начался не в октябре, а только в конце ноября;

начало декабря оказалось довольно теплым, а потребление среди граждан довольно малым;

отключение света, которые были еще с октября в разных регионах, потому что во время отключений автономное отопление не работает, если нет питания.

Но Россия наносит удары по газовой инфраструктуре ударов. Поэтому это приводит к непланируемой экономии газа.

Корольчук сообщил: вероятнее всего, что в хранилищах на сегодня остается примерно 11 миллиардов кубометров газа. Поэтому закончить отопительный сезон вполне реально даже имея 7 миллиардов кубометров газа.

Как рассказал эксперт, в целом по запасам газа в хранилищах были довольно пессимистические прогнозы. Впрочем они не учитывали таких обстрелов, которые есть сейчас.

То есть то, что произошла определенная остановка энергосистемы, не только энергетической, но и газовой в комплексе,

– пояснил Юрий Корольчук.

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк говорит, что по последним данным, страна импортирует меньше кубометров, чем может. Вообще Украина может импортировать до 60 миллионов кубометров газа в сутки, но импортирует где-то 20 и несколько больше миллионов кубометров.

Это данные, которые были где-то неделю назад. Пока неизвестно, увеличился ли объем,

– отметил эксперт.

Он добавил, что экономия газа основывается на том, что население не получает того отопления от крупных тепловых электроцентралей. Поэтому давать прогнозы, с каким балансом газа закончится отопительный сезон, пока очень трудно.

Заметьте! Последние данные говорили о том, что его сохранится больше, чем в прошлом году.

Напомним, что импорт газа в Украину в 2025 году стал рекордным за пять лет. Об этом говорится в данных ExPro.

Объемы импорта природного газа в Украину по итогам 2025 года достигли 6,47 миллиарда кубометров. По сравнению с 2024 годом объемы импорта газа выросли почти в 9 раз – с 724 миллионов кубометров.

Больше всего газа было импортировано в июле 2025 года – 833 миллионов кубометров. Это стало рекордом за почти два года, с сентября 2023 года.

