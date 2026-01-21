Как киевлянам пройти отопительный сезон?

Сейчас главной задачей, как энергетиков и коммунальщиков, так и жителей, предотвратить замерзание систем, о чем сообщила советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан для 24 Канала.

Задача горожан была выполнена раньше:

вовремя оплаченные услуги;

реализованы в домах городские энергосберегающие программы;

выбраны нормальные обслуживающие компании и тому подобное.

Как пояснила Продан, сейчас жители многоквартирных домов надеются на результаты своего предыдущего выбора, способность коммунальщиков и энергетиков, а также защиту ППО. Но есть локальные проблемы.

Обратите внимание! Например, реформа жилищно-коммунальных услуг переложила на жителей ответственность за действия и бездействие их соседей. Что это означает? Если летом члены ОСМД отказались покупать по программе Киева генератор, то сейчас у всех в доме не качается вода.

Энергетическая експертка, председатель ОО "Всеукраинское агентство инвестиций и устойчивого развития" Юлия Усенко отметила, что если учитывать все события, которые случились по состоянию на сегодня, то ситуация с теплом не ухудшилась. Она просто вернулась к состоянию, который наблюдался около недели назад.

Поэтому управляющие компании и ОСМД должны оперативно принимать меры, чтобы сохранять внутридомовые системы отопления. В частности лопание батарей имеют серьезные последствия, потому что в случае прорыва системы вода распространяется по стоякам и этажам быстро. Это может иметь следующие последствия:

масштабные подтопления;

повреждение пола и стен;

порча имущества как в самой квартире, так и у соседей.

Сейчас речь идет о своевременном сливе воды из батарей в случае отсутствия подачи теплоносителя. В условиях морозов вода в трубах и радиаторах может замерзать, расширяться и приводить к серьезным повреждениям – разрывов труб, батарей и элементов внутренних сетей,

– объяснила Юлия Усенко.

Но обычные жители самостоятельно не могут решить эту проблему. Поэтому ответственность за организацию таких действий возлагается на руководителей ОСМД и управляющие компании. Они должны действовать по утвержденным протоколам, координировать свои действия с теплопоставщиками.

Важно – не затягивать с решениями и не откладывать их до ночи. Дело в том, что со снижением температуры риск повреждения домовых сетей существенно возрастает.

Как рассказала Юлия Усенко, в случае причинения вреда пострадавшие имеют право искать ответственных и отстаивать свои права не только самостоятельно. Лица могут как минимум обратиться в соответствующие службы и зафиксировать факт повреждения.

Важно! Без официальных обращений и документального подтверждения компенсацию могут не предоставить.

Напомним, что в некоторых домах невозможно восстановить отопление без электроснабжения. Об этом сообщил Дмитрий Науменко, директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева.

Он пояснил, что как альтернатива (там, где это действительно возможно) устанавливаются генераторы. Кроме того, ведется параллельно совместная работа с ДТЭК, чтобы точечно включить электроэнергию в отдельных домах на период восстановления отопления.

Он также опроверг тезисы, что якобы, если дом был слит, то он "больше не восстановит отопление".

Это вполне понятная для энергетиков, для коммунальщиков ситуация. Это происходит и даже вне условий войны,

– сказал Науменко.

Заметьте! Все дома, где отопление отсутствует, или по какой-то причине было прекращено, получат тепло.

Что еще следует знать об отоплении в столице?