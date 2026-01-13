Что известно об импорте газа?

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Среди стран, из которых импортируют газ:

Польша; Словакия; Румыния; Трансбалканский коридор.

В частности Колесник рассказал, что оператор ГТС Украины выполнил работы по гарантированной мощности на всех точках доступа. Это, свою очередь, позволяет позволяет диверсифицировать импорт и уменьшать риск ударов по отдельным участкам газотранспортной системы.

А диверсификация импорта газа позволяет оперативно перенаправлять потоки газа и поддерживать ритмичность импорта.

Таким образом мы покрываем потребление и компенсируем последствия атак на внутреннюю инфраструктуру,

– пояснил Николай Колесник.

Обратите внимание! Рассматривается сценарий, где "удары будут", но правительство максимально просчитывает риски, чтобы их нивелировать.

Напомним, что Украина также будет импортировать больше электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

До 2450 мегаватт выросла в январе максимальная пропускная способность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии из Европейского Союза в общий блок регулирования Украина – Молдова,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что январский рост максимальной мощности импорта из государств ЕС – это фактор, что положительно влияет на энергосистему. Например, еще 2 января – по объему суточного импорта – Украина уже превзошла самый высокий показатель прошлого года

Важно! Предыдущее значение максимальной согласованной мощности импорта для блока Украина – Молдова составляло 2 150 мегаватт.

Что еще известно о ситуации с газом?