Что известно об импорте газа?
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Среди стран, из которых импортируют газ:
- Польша;
- Словакия;
- Румыния;
- Трансбалканский коридор.
В частности Колесник рассказал, что оператор ГТС Украины выполнил работы по гарантированной мощности на всех точках доступа. Это, свою очередь, позволяет позволяет диверсифицировать импорт и уменьшать риск ударов по отдельным участкам газотранспортной системы.
А диверсификация импорта газа позволяет оперативно перенаправлять потоки газа и поддерживать ритмичность импорта.
Таким образом мы покрываем потребление и компенсируем последствия атак на внутреннюю инфраструктуру,
– пояснил Николай Колесник.
Обратите внимание! Рассматривается сценарий, где "удары будут", но правительство максимально просчитывает риски, чтобы их нивелировать.
Напомним, что Украина также будет импортировать больше электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.
До 2450 мегаватт выросла в январе максимальная пропускная способность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии из Европейского Союза в общий блок регулирования Украина – Молдова,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что январский рост максимальной мощности импорта из государств ЕС – это фактор, что положительно влияет на энергосистему. Например, еще 2 января – по объему суточного импорта – Украина уже превзошла самый высокий показатель прошлого года
Важно! Предыдущее значение максимальной согласованной мощности импорта для блока Украина – Молдова составляло 2 150 мегаватт.
Что еще известно о ситуации с газом?
- В Минэнерго уже ранее рассказывали, что Россия "бьет" по газовой инфраструктуре. Из-за этого осуществляется дополнительный импорт природного газа.
- В ведомстве считают, что удары не прекратятся. Поэтому плановый импорт будет продолжаться до конца сезона.