На сколько Украина использует возможности импорта электроэнергии?

Украина использует способности импортировать электроэнергию примерно на треть ввиду ряда ограничений. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Перспективы импорта ограничены. Это нужно понять. У нас от общего потребления внутри государства, в лучшем случае, на импорт приходится до 15%. Не более. Поэтому полагаться на импорт и рассказывать о том, что он нам поможет, я бы не стал.

В январе в Укрэнерго сообщили, что максимальная пропускная способность сечений для импорта электроэнергии из Европейского Союза в общий блок регулирования Украина-Молдова выросла до 2 450 мегаватт (ранее была 2 300).

Как отметил председатель правления компании Виталий Зайченко, импорт зависит как от технической способности межгосударственных линий, так и от рынка – то есть цен на электроэнергию в Украине и соседних государствах.

Интересно! По данным ExPro, в декабре Украина увеличила импорт электроэнергии на 53% по сравнению с ноябрем – до почти 640 тысяч мегаватт в час. Это рекордный показатель в 2025 году. Однако в целом за год Украина импортировала 3,3 миллиона мегаватт в час, что меньше объемов 2024 года на 24%.

Что препятствует передаче импортируемой электроэнергии?

Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что частично неполное использование государством потенциала импорта вызвано физическими ограничениями.

У нас ограничены возможности передачи электрической энергии с запада на восток. Не хватает высоковольтных линий электропередачи. Кроме того, это большие расстояния от границы и до Левобережья, а потому и большие потери. Мы четверть теряем из-за транспортировки, если она является неэффективной. Поэтому можно сколько угодно повышать пропускную способность, но когда нет возможности физической, то никаких перспектив в этом плане также нет,

– резюмирует эксперт.

Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала рассказывал, что улучшить ситуацию со светом благодаря импорту невозможно во всех областях.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Есть места, которые регионально пострадали, и они, к сожалению, далеко. Перекрыть импортом все проблемы этих регионов просто невозможно. То есть можно импортом, например, обеспечить потребителей на западе Украины и теоретически рассуждать, как произведенные в центре или на западе объемы перебросить дальше на восток. Но там проблема, что подстанции повреждены и не могут передать мощности. Поэтому за счет импорта потребность в тех регионах не перекроешь.

Напомним, что осенью Россия изменила тактику обстрелов энергетики Украины. Под удары попали не только объекты генерации, но и распределительные сети, которые значительно сложнее защитить.

Какие еще факторы сдерживают импорт электроэнергии?

Несмотря на рекордные объемы импортируемой в декабре электроэнергии, возможности закупки являются большими, говорит эксперт Геннадий Рябцев. По его мнению, ими не пользуются даже компании, которым можно эффективно передать энергию, из-за отсутствия стимулов, а также необходимости в таких объемах.

Учитывая это производители в европейских государствах не видят необходимости в наращивании объемов генерации.

Чтобы реализовать максимальную способность межгосударственных сечений, нужно убрать ряд ограничений: как организационных со стороны наших партнеров, так и физических. Потому что одно дело – иметь максимально возможное пересечение на границе, а другое – заниматься реальным коммерческим импортом. Если нет заявок на этот импорт, никто не хочет заказывать и покупать эту энергию, то не имеет значения, сколько бы у нас не было этого максимального сечения. Мы до сих пор используем сечение в лучшем случае где-то на треть,

– говорит Геннадий Рябцев.

Преградой для наращивания импорта является прайс-кэпы для бизнеса, то есть предельные цены на закупку электроэнергии, которые устанавливает Нацрегулятор. Это сдерживает импорт, к примеру, в пиковые часы, когда цены на европейском рынке превышают установленные НКРЕКП предельные лимиты.

В такой ситуации импорт становится экономически невыгодным для трейдеров, ведь они не могут продать закупленную электроэнергию на украинском рынке по цене, которая покрывает расходы и маржу.

Как сообщали в Укрэнерго, в декабре состоялись месячные аукционы по распределению пропускной способности сечений на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

Обратите внимание! По итогам торгов, запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем предложения. К примеру, на границе Украины с Венгрией распределили 460 мегаватт доступной пропускной способности с предельной ценой 13,4 евро за мегаватт. Однако общий запрашиваемый трейдерами объем составил 4 625 мегаватт.

