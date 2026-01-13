Що відомо про імпорт газу?
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також В Україні викрили масштабну схему розкрадання газу на мільйони гривень
Серед країн, з яких імпортують газ:
- Польща;
- Словаччина;
- Румунія;
- Трансбалканський коридор.
Зокрема Колісник розповів, що оператор ГТС України виконав роботи з гарантованої потужності на всіх точках доступу. Це, своєю чергою, дозволяє диверсифікувати імпорт та зменшувати ризик ударів по окремих ділянках газотранспортної системи.
А диверсифікація імпорту газу надає можливість оперативно перенаправляти потоки газу та підтримувати ритмічність імпорту.
Таким чином ми покриваємо споживання і компенсуємо наслідки атак на внутрішню інфраструктуру,
– пояснив Микола Колісник.
Зверніть увагу! Розглядається сценарій, де "удари будуть", але уряд максимально прораховує ризики, щоб їх нівелювати.
Нагадаємо, що Україна також імпортуватиме більше електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.
До 2450 мегаватів зросла у січні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна – Молдова,
– йдеться у повідомленні.
Наголошується, що січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС – це фактор, що позитивно впливає на енергосистему. Наприклад, ще 2 січня – за обсягом добового імпорту – Україна вже перевершила найвищий показник минулого року
Важливо! Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна – Молдова складало 2 150 мегаватів.
Що ще відомо про ситуацію з газом?
- У Міненерго вже раніше розповідали, що Росія "б'є" по газовій інфраструктурі. Через це здійснюється додатковий імпорт природного газу.
- У відомстві вважають, що удари не припиняться. Тому плановий імпорт триватиме до кінця сезону.