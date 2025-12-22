Що відомо про нові маршрути?

Відповідні спільні продукти бронювання потужностей схвалили регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ExPro.

У понеділок, 22 грудня, минули перші аукціони за новими маршрутами, де пропонували до бронювання місячні потужності для імпорту газу з Греції до України на січень 2026 року.

Проте на аукціонах компанії не забронювали потужності для імпорту природного газу, що може бути пов'язано з малим часом для підготовки, оскільки продукти схвалили лише декілька днів назад,

– йдеться в повідомленні.

Усі оператори узгодили 25% знижку на стандартний місячний тариф, водночас ICGB та "Оператор ГТС України" надали 46% знижку, яка є найвищою в регіоні. Пропозиція доступна лише як місячні продукти та реалізовуватиметься через єдиний аукціон із фіксованою ціною.

До слова, номінації можливі лише на вихід до України, без доступу до внутрішніх точок інших країн по маршруту.

Route 2 призначений для імпорту LNG з терміналу Alexandrupolis до України. Маршрут починається у точці Amfitriti оператора DESFA в Греції, проходитиме через інтерконектор Греція-Болгарія, а далі через Румунію та Молдову до України.

Route 3 призначений для імпорту азербайджанського газу до України. Маршрут починається у точці з'єднання IGB (Інтерконектор Греція-Болгарія) з TAP (Трансадріатичний газопровід) і далі йде до України по тому ж маршруту, що і Route 2.

Зверніть увагу! Для бронювання було запропоновано 4,89 мільйонів кубічних метрів потужностей на добу. Водночас компанії не забронювали потужності для імпорту на січень.

За словами Володимира Зеленського, підписана в Афінах напередодні угода щодо поставок газу на цю зиму допоможе пройти опалювальний сезон попри постійні російські атаки на енергосистему.

Також 22 грудня відбувся аукціон з бронювання потужностей по спільному продукту Route 1 – з грецького терміналу LNG Revithoussa до України, який запрацював ще в липні 2025 року. Було запропоновано майже 2,3 мільйонів кубічних метрів потужностей на добу на січень. За підсумками аукціону по цьому маршруту компанії також не забронювали потужності для імпорту газу.

Що відомо про співпрацю з Грецією?