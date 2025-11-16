Вона покриє майже два мільярди євро, необхідні для імпорту газу, щоб компенсувати втрати в українському видобутку, спричинені російськими атаками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Дивіться також Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу, – Зеленський

Що сказав Зеленський про угоду з Грецією?

Грецька DEPA COMMERCIAL S.M.S.А та НАК "Нафтогаз Україна" урочисто підписали договір про продаж природного газу в Україну. За заявою прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, американський скраплений газ постачатимуть "з півдня на північ" – від грецького Александруполіса до української Одеси.

Фактично щоночі росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові електростанції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, безпілотників, іранських дронів, північнокорейських ракет,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що постачання газу почнеться вже у січні 2026 року. Окрім цієї угоди, вдалося досягнути й інших довгострокових домовленостей.

Спілкування Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса із журналістами: відео Офісу Президента

Зеленський також зазначив, що Україна готує угоду з Францією щодо значного посилення української бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей.

У понеділок, 17 листопада, український лідер планує вирушити до Парижа для переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном. Після цього Зеленський відвідає Іспанію, яка приєдналася до партнерів в ініціативах, що дійсно допомагають Україні. Також Київ розраховує на допомогу США, Польщі та Азербайджану.

Візит Зеленського до Греції: коротко про головне