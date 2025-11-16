Україна домовилась з Грецією про постачання газу для опалювального сезону , щоб компенсувати втрати через російські удари.

Уряд України вже спрямував кошти на імпорт, також наша країна отримує підтримку від європейських партнерів, банків під гарантії Єврокомісії, українських банків, Норвегії та веде активну роботу зі США, щоб забезпечити повне фінансування.