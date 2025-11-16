Зеленський з Хадзідаксом провели коротку розмову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про візит Зеленського до Греції?
Президент Володимир зеленський прибув до аеропорту Афін. Його зустрів віце-прем'єр-міністр Костіс Хадзідакс. Вони провели коротку розмову.
Зеленський у Афінах: дивіться відео
Пізніше кортеж із Зеленським вирушив у дорогу.
Якою може бути причина візиту Зеленського до Греції?
Україна домовилась з Грецією про постачання газу для опалювального сезону, щоб компенсувати втрати через російські удари.
Уряд України вже спрямував кошти на імпорт, також наша країна отримує підтримку від європейських партнерів, банків під гарантії Єврокомісії, українських банків, Норвегії та веде активну роботу зі США, щоб забезпечити повне фінансування.