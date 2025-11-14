Вже відома точна дата візиту українського президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Коли й де пройде зустріч Макрона та Зеленського?

Офіс президента Франції повідомив, що Еммануель Макрон у понеділок, 17 листопада зустрінеться з Володимиром Зеленським у Парижі, щоб підтвердити довгострокову підтримку Францією безпеки України.

За даними агентства, згідно з оприлюдненою заявою, у рамках відповідної зустрічі президенти обоз країн, зокрема, обговорять двосторонню співпрацю в енергетичній, економічній, а також оборонній сферах.

Що відомо про попередні візити президента?