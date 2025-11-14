Уже известна точная дата визита украинского президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Когда и где пройдет встреча Макрона и Зеленского?

Офис президента Франции сообщил, что Эммануэль Макрон в понедельник, 17 ноября встретится с Владимиром Зеленским в Париже, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Францией безопасности Украины.

По данным агентства, согласно обнародованному заявлению, в рамках соответствующей встречи президенты обоз стран, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической, а также оборонной сферах.

Что известно о предыдущих визитах президента?