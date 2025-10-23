В то же время президент подчеркнул, что Россия должна говорить, а не бороться с украинскими детьми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение Зеленского с журналистами в Брюсселе.

Что сказал Зеленский о мирном плане Европы?

Владимир Зеленский отметил Европа хочет быть готовой к чему угодно. Никто не хочет, чтобы Россия положила на стол план через ту или иную третью страну.

"Поэтому, конечно, европейские друзья переживают из-за этого. И, конечно, предложение есть такое, чтобы подготовить определенные пункты", – сказал он.