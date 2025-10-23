В то же время президент подчеркнул, что Россия должна говорить, а не бороться с украинскими детьми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение Зеленского с журналистами в Брюсселе.
Что сказал Зеленский о мирном плане Европы?
Владимир Зеленский отметил Европа хочет быть готовой к чему угодно. Никто не хочет, чтобы Россия положила на стол план через ту или иную третью страну.
"Поэтому, конечно, европейские друзья переживают из-за этого. И, конечно, предложение есть такое, чтобы подготовить определенные пункты", – сказал он.
Но сначала должно быть желание России "сесть и говорить".
Если Россия готова говорить, мы готовы говорить. Это план между нами. План начинается с прекращения огня. Нет, даже не с прекращения огня. План начинается с воли сесть и говорить. Не стоять и бороться, используя все ракеты всех типов просто против гражданских детей,
– подчеркнул президент.
Он вспомнил о атаке "второй армии мира" 22 октября по детскому саду в Харькове. Это не показывает, что Москва хочет закончить эту войну.
Президент отметил, что нужно еще больше давления на Россию, чтобы она села и начала говорить. Он считает, что это именно тот нужный план.
Другие заявления Зеленского
Отвечая на вопросы журналистов, президент Зеленский также рассказал, что Украина никогда не била американским оружием по территории России. Его она использовала только в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Ранее Зеленский также намекнул на возможность передачи дальнобойных ракет "Томагавк" Украине. Впоследствии он отметил, что "возможно, завтра у нас будут "Томагавки", я не знаю".
Кроме того, президент сделал заявление по обмену территориями. Он отметил, что обмен украинских территорий на украинские территории – это не обмен.