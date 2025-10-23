В то же время президент подчеркнул, что Россия должна говорить, а не бороться с украинскими детьми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение Зеленского с журналистами в Брюсселе.

Что сказал Зеленский о мирном плане Европы?

Владимир Зеленский отметил Европа хочет быть готовой к чему угодно. Никто не хочет, чтобы Россия положила на стол план через ту или иную третью страну.

"Поэтому, конечно, европейские друзья переживают из-за этого. И, конечно, предложение есть такое, чтобы подготовить определенные пункты", – сказал он.

Но сначала должно быть желание России "сесть и говорить".

Если Россия готова говорить, мы готовы говорить. Это план между нами. План начинается с прекращения огня. Нет, даже не с прекращения огня. План начинается с воли сесть и говорить. Не стоять и бороться, используя все ракеты всех типов просто против гражданских детей,
– подчеркнул президент.

Он вспомнил о атаке "второй армии мира" 22 октября по детскому саду в Харькове. Это не показывает, что Москва хочет закончить эту войну.

Президент отметил, что нужно еще больше давления на Россию, чтобы она села и начала говорить. Он считает, что это именно тот нужный план.

