Он отметил, что Украина никогда не била по России американским оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение президента с журналистами.
Куда Украина целилась американским оружием?
Владимир Зеленский уточнил, где именно Украина применяла американское оружие. И эти удары отнюдь не приходились на объекты вглубь страны-агрессора.
К тому же Украина имеет четкое использование дальнобойного оружия собственного производства – от 150 до 3000 тысяч километров.
Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно по очень важным целям на территории России американское оружие. Это важно. Мы использовали разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было сугубо на территории боевых действий или для подготовки к выходам на боевые задачи,
– отметил президент.
Речь идет о временно оккупированных территориях, в том числе – о Крыме.
Зеленский намекнул на возможность передачи Tomahawk
Владимир Зеленский перед саммитом Европейского совета в Брюсселе намекнул на возможность передачи дальнобойных ракет Tomahawk Украине, сравнивая это с процессом принятия санкций и энергетических решений.
После он еще раз поднял эту тему, отметив, что "возможно, завтра у нас будут "Томогавки", я не знаю".
А в эфире 24 Канала советник председателя ОП Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с США по этому вопросу продолжаются.