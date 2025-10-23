Он отметил, что Украина никогда не била по России американским оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение президента с журналистами.

Смотрите также "Это не легкая пощечина, а настоящий удар в живот": США усилили давление на Россию из-за санкций

Куда Украина целилась американским оружием?

Владимир Зеленский уточнил, где именно Украина применяла американское оружие. И эти удары отнюдь не приходились на объекты вглубь страны-агрессора.

К тому же Украина имеет четкое использование дальнобойного оружия собственного производства – от 150 до 3000 тысяч километров.

Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно по очень важным целям на территории России американское оружие. Это важно. Мы использовали разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было сугубо на территории боевых действий или для подготовки к выходам на боевые задачи,

– отметил президент.

Речь идет о временно оккупированных территориях, в том числе – о Крыме.

Общение президента Украины с журналистами: смотрите видео

Зеленский намекнул на возможность передачи Tomahawk