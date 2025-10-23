Він наголосив, що Україна ніколи не била по Росії американською зброєю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування президента з журналістами.
Куди Україна цілилася американською зброєю?
Володимир Зеленський уточнив, де саме Україна застосовувала американську зброю. І ці удари аж ніяк не припадали на об'єкти вглиб країни-агресорки.
До того ж Україна має чітке використання далекобійної зброї власного виробництва – від 150 до 3000 тисяч кілометрів.
Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто на території бойових дій або для підготовки до виходів на бойові завдання,
– зазначив президент.
Йдеться про тимчасово окуповані території, у тому числі – про Крим.
Зеленський натякнув на можливість передачі Tomahawk
Володимир Зеленський перед самітом Європейської ради в Брюсселі натякнув на можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні, порівнюючи це з процесом ухвалення санкцій та енергетичних рішень.
Опісля він ще раз підняв цю тему, зазначивши, що "можливо, завтра в нас будуть "Томогавки", я не знаю".
А в ефірі 24 Каналу радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що переговори зі США щодо цього питання продовжуються.