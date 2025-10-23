Він наголосив, що Україна ніколи не била по Росії американською зброєю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування президента з журналістами.

Дивіться також "Це не легкий ляпас, а справжній удар у живіт": США посилили тиск на Росію через санкції

Куди Україна цілилася американською зброєю?

Володимир Зеленський уточнив, де саме Україна застосовувала американську зброю. І ці удари аж ніяк не припадали на об'єкти вглиб країни-агресорки.

До того ж Україна має чітке використання далекобійної зброї власного виробництва – від 150 до 3000 тисяч кілометрів.

Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто на території бойових дій або для підготовки до виходів на бойові завдання,

– зазначив президент.

Йдеться про тимчасово окуповані території, у тому числі – про Крим.

Спілкування президента України з журналістами: дивіться відео

Зеленський натякнув на можливість передачі Tomahawk