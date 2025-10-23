Що відомо про санкції?

Зазначається, що нафтові гіганти — це два двигуни, що перекачують гроші крізь військові артерії Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також Велика Британія "зробила виняток" із санкцій для дочірніх компаній "Роснєфті", – ЗМІ

Нові санкції США – це не легкий ляпас, а справжній удар у живіт по воєнній економіці Москви,

– наголошують у матеріалі.

Вашингтон схарактеризував цей рішучий крок як спробу "послабити здатність Кремля отримувати доходи для своєї воєнної машини". Нафта – це "кровоносна система Росії, і Міністерство фінансів США за адміністрації Трампа щойно перекрило потік крові", як пише медіа.

Але кожен удар у цьому рингу несе ризик самоушкодження, і завжди є потенціал побічних наслідків,

– попередили у Sky News.

Натискаючи на нафтовий сектор Росії, Дональд Трампа одночасно стискає груди світового ринку. Його моду відчути також й американська економіка. Однак Білий дім робить ставку, що геополітичний виграш зрештою "переважить внутрішній біль".

Це надзвичайні санкції, і я сподіваюся, що вони не триватимуть довго,

– сказав Дональд Трамп.

Цікаво! Як зазначають у тексті, ця суміш самовпевненості й застереження добре відображає його підхід – максимальний тиск, але з оглядом на ціни вдома.

Як відреагували у Європі?

Європа поспішила віддзеркалити позицію Вашингтона, запровадивши додаткові обмеження на імпорт і закривши лазівки в судноплавстві. ЄС чітко дав зрозуміти, що він на боці Трампа, і що західний альянс зберігає єдність.

По обидва боки Атлантики розуміють, що Москва скористається будь-якою розбіжністю, щоб прослизнути крізь тріщини єдності,

– йдеться у матеріалі.

Зустріч у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стала дипломатичною виставою. Трамп повторив, що скасував запланований саміт із Володимиром Путіним, бо "не хотів здійснювати марну поїздку".

Зверніть увагу! Рютте зіграв роль вірного союзника, двічі назвавши американського президента "єдиним, хто здатен це зробити".

Слід також додати, що ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це пише Суспільне з посиланням на заяву Данського президентства Ради ЄС.

Зазначається, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. За інформацією медіа, йдеться про Словаччину.

Важливо! Пакет було ухвалено 23 жовтня до восьмої ранку.

Яка є ще інформація про події?