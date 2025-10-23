Президент України Володимир Зеленський натякнув на передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk перед самітом Європейської ради в Брюсселі, пише 24 Канал.
Що сказав Зеленський?
Президент України прокоментував питання передачі України далекобійних ракет Tomahawk, назвавши це "дуже чутливим рішенням".
Він порівняв ситуацію з ухваленням санкцій проти Росії та енергетичних рішень, зазначивши, що спершу це було важко уявити, а згодом вони стали реальністю.
Зараз ми маємо те ж саме з далекобійними – я думаю, що колись щодо них (ракетам Tomahawk – 24 Канал) буде рішенням.
Зеленський зазначив, що наразі, питання Tomahawk поки остаточно не вирішене, і рішення залежить від США.
Що відомо про рішення Трампа щодо Tomahawk?
Володимир Зеленський запропонував угоду для США, обмінявши українські дрони для американської армії на американські ракети Tomahawk для України. Дональда Трампа зацікавила така пропозиція, мовляв, Україна виробляє дуже хороші дрони.
Після телефонної розмови з Путіним 16 жовтня, Трамп змінив свою позицію та відмовився надавати Україні Tomahawk в обмін на технології виробництва українських дронів.
Дональд Трамп заявив, що США не передає Україні ракети Tomahawk через складність їхнього освоєння тривалістю від шести місяців до року. Також американська сторона не планує навчати українських військових запускати ці ракети й не розглядає можливості їхнього застосування силами США.