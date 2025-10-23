Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk перед саммитом Европейского совета в Брюсселе, пишет 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины прокомментировал вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, назвав это "очень чувствительным решением".

Он сравнил ситуацию с принятием санкций против России и энергетических решений, отметив, что сначала это было трудно представить, а впоследствии они стали реальностью.

Сейчас мы имеем то же самое с дальнобойными – я думаю, что когда-то по ним (ракетам Tomahawk – 24 Канал) будет решением.

Зеленский отметил, что пока, вопрос Tomahawk пока окончательно не решен, и решение зависит от США.

Что известно о решении Трампа по Tomahawk?