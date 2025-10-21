Дональд Трамп отказал ему в передаче дальнобойных ракет, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.
Смотрите также Путин отказал Трампу в прекращении огня: ISW раскрыл план россиян
Какова позиция Трампа по "Томагавкам" для Украины?
По словам двух американских чиновников, Трамп заявил Зеленскому, что Украина не должна ожидать получения "Томагавков" в ближайшее время.
Отказ американского лидера разочаровал украинского президента. Также недовольны решением Трампа были в самих США. Так, полковник армии США в отставке Ричард Уильямс считает, что именно Путин повлиял на изменение позиции Трампа.
Напомним, что накануне встречи в Белом доме президент США поговорил с российским диктатором. Тот убедил его не передавать Украине "дальнобойные ракеты". Только этот один звонок заставил Трампа отказаться от выгодной и справедливой сделки, которую предлагал ему Зеленский. Речь шла о том, чтобы обменять "Томагавки" на передовые беспилотные технологии.
Как менялась риторика Трампа относительно "Томагавков"?
- В конце сентября Зеленский и Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда президент Украины передал американцам список оружия, которое Киев готов купить с помощью союзников. Среди упомянутого вооружения были и "Томагавки".
- Позже в Белом доме подтвердили, что Зеленский действительно сделал запрос на продажу дальнобойных ракет. Однако решение о передаче "Томагавков" должен принять лично Трамп.
- Впоследствии Дональд Трамп сказал, что он в определенной степени принял решение о предоставлении Украине "Томагавков". Однако сначала американец хочет знать, как украинцы будут использовать эти ракеты.
- В Кремле пригрозили, что передача Украине "Томагавков" испортит отношения России и США.
- 13 октября Дональд Трамп заявил, что предоставит Киеву ракеты, если Путин не остановит войну.
- Уже через три дня после разговора с диктатором решимость президента США испарилась. Он заявил, что попытается закончить войну без "Томагавков" и отметил, что США сами нуждаются в этих ракетах.