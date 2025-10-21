Дональд Трамп отказал ему в передаче дальнобойных ракет, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Какова позиция Трампа по "Томагавкам" для Украины?

По словам двух американских чиновников, Трамп заявил Зеленскому, что Украина не должна ожидать получения "Томагавков" в ближайшее время.

Отказ американского лидера разочаровал украинского президента. Также недовольны решением Трампа были в самих США. Так, полковник армии США в отставке Ричард Уильямс считает, что именно Путин повлиял на изменение позиции Трампа.

Напомним, что накануне встречи в Белом доме президент США поговорил с российским диктатором. Тот убедил его не передавать Украине "дальнобойные ракеты". Только этот один звонок заставил Трампа отказаться от выгодной и справедливой сделки, которую предлагал ему Зеленский. Речь шла о том, чтобы обменять "Томагавки" на передовые беспилотные технологии.

Как менялась риторика Трампа относительно "Томагавков"?