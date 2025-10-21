Россия готовит общество к "полной победе", а не компромиссу. Москва постоянно уверяет граждан, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все первоначальные цели – или военным, или дипломатическим путем, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Какова позиция России относительно войны в Украине?

Кремль годами убеждает россиян, что аннексированные украинские земли – навсегда российские, и поэтому речь не может идти о каких-либо уступках. Когда летом 2025 года после саммита на Аляске западные СМИ сообщили, что Путин якобы готов обсуждать территориальные уступки, российские чиновники и пропагандисты взорвались возмущением. Они отрицали даже возможность таких компромиссов. Это доказывает, что Путин не собирается отказываться от своих первоначальных требований ни в каких мирных переговорах.

Москва активно пытается создать иллюзию, что российские войска неустанно наступают и что "победа России неизбежна".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 20 октября сообщил, что в бюджете России на 2026 год расходы на пропаганду вырастут на 54% по сравнению с 2025-м.

Кремль значительно увеличивает финансирование государственных медиа, даже когда регионы сокращают выплаты военным по контрактам. Эта пропагандистская волна должна убедить Запад, что "победа России – лишь вопрос времени", и заставить Украину согласиться на уступки.

Однако нет никаких признаков, что Кремль готов принять что-то меньшее, чем полная капитуляция Украины.

Что этому предшествовало?