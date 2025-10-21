Росія готує суспільство до "повної перемоги", а не компромісу. Москва постійно запевняє громадян, що війна триватиме доти, доки не буде досягнуто всіх початкових цілей – чи то військовим, чи дипломатичним шляхом, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також ЗСУ мають успіхи одразу на кількох напрямках: огляд фронту від ISW

Яка позиція Росії щодо війни в Україні?

Кремль роками переконує росіян, що анексовані українські землі – назавжди російські, і тому не може йтися про будь-які поступки. Коли влітку 2025 року після саміту на Алясці західні ЗМІ повідомили, що Путін нібито готовий обговорювати територіальні поступки, російські чиновники й пропагандисти вибухнули обуренням. Вони заперечили навіть можливість таких компромісів. Це доводить, що Путін не збирається відмовлятися від своїх початкових вимог у жодних мирних переговорах.

Москва активно намагається створити ілюзію, що російські війська невпинно наступають і що "перемога Росії неминуча".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20 жовтня повідомив, що у бюджеті Росії на 2026 рік витрати на пропаганду зростуть на 54% порівняно з 2025-м.

Кремль значно збільшує фінансування державних медіа, навіть коли регіони скорочують виплати військовим за контрактами. Ця пропагандистська хвиля має переконати Захід, що "перемога Росії – лише питання часу", і змусити Україну погодитися на поступки.

Проте немає жодних ознак, що Кремль готовий прийняти щось менше, ніж повна капітуляція України.

Що цьому передувало?