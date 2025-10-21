Росія готує суспільство до "повної перемоги", а не компромісу. Москва постійно запевняє громадян, що війна триватиме доти, доки не буде досягнуто всіх початкових цілей – чи то військовим, чи дипломатичним шляхом, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.
Яка позиція Росії щодо війни в Україні?
Кремль роками переконує росіян, що анексовані українські землі – назавжди російські, і тому не може йтися про будь-які поступки. Коли влітку 2025 року після саміту на Алясці західні ЗМІ повідомили, що Путін нібито готовий обговорювати територіальні поступки, російські чиновники й пропагандисти вибухнули обуренням. Вони заперечили навіть можливість таких компромісів. Це доводить, що Путін не збирається відмовлятися від своїх початкових вимог у жодних мирних переговорах.
Москва активно намагається створити ілюзію, що російські війська невпинно наступають і що "перемога Росії неминуча".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20 жовтня повідомив, що у бюджеті Росії на 2026 рік витрати на пропаганду зростуть на 54% порівняно з 2025-м.
Кремль значно збільшує фінансування державних медіа, навіть коли регіони скорочують виплати військовим за контрактами. Ця пропагандистська хвиля має переконати Захід, що "перемога Росії – лише питання часу", і змусити Україну погодитися на поступки.
Проте немає жодних ознак, що Кремль готовий прийняти щось менше, ніж повна капітуляція України.
Що цьому передувало?
- 16 жовтня відбулася телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна. Очільник Кремля, за повідомленнями ЗМІ, висунув умову для припинення вогню – Україна має здати Донбас. Також зазначається, що диктатор нібито готовий відмовитися від окупованих частин Херсонської і Запорізької областей.
- 17 жовтня у Білому домі пройшла зустріч Трампа із Володимиром Зеленським. Як писали ЗМІ, американський лідер змушував українського лідера прийняти російські вимоги. Той своєю чергою відмовився від здачі Донецької області.
- Під кінець зустрічі Трамп запропонував варіант припинення вогню, який "заморожує" нинішню лінію фронту.
- Кремль фактично відкинув пропозицію президента США. Там наголосили, що Росія і далі прагне "усунути корінні причини війни" і не погоджується на припинення вогню.
- Заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що припинення вогню на поточній лінії фронту бути не може, бо це не принесе миру. На його думку, Росія спершу має укласти угоду про "новий світовий порядок в Україні", а вже потім припиняти бойові дії.
- Чепа нагадав про початкові вимоги Росії: "нейтралітет України", припинення розширення Альянсу, обмеження певних видів озброєнь, створення проросійської влади.