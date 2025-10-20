Передача Донецької області Росії створила б умови, за яких Кремль міг би відновити агресію проти України з вигідніших позицій у будь-який обраний момент, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Навіщо Путіну потрібен Донбас?

Донецька область охоплює так званий фортифікаційний пояс – головну оборонну лінію України в регіоні, створену ще 2014 року. Ця лінія перетворена на потужний логістичний і промислово-оборонний центр. Російські війська наразі не мають можливостей швидко обійти чи прорвати цей укріплений пояс. За нинішніх темпів наступу їм знадобилися б роки, щоб його захопити.

Якщо Україна погодиться передати Донецьку область, російські сили уникнуть затяжних і кривавих боїв та отримають можливість продовжити наступ углиб території України з нових вигідних позицій. Звідти росіяни матимуть плацдарм для атак на схід Дніпропетровської та Запорізької областей або на південь Харківської – регіони, значно менш укріплені, ніж донецький оборонний пояс.

Такий відступ України також створив би вигідні умови для російського наступу через річку Оскіл на сході Харківщини у напрямку Ізюма.

Якщо Київ погодиться "здати" Донбас, Росія зможе обирати, де саме продовжити наступ – тим паче, якщо не буде жодної гарантії, що вона справді зупинить війну.

Аналітики також не бачать ознак того, що Володимир Путін справді готовий поступитися частково окупованими територіями Запорізької та Херсонської області в обмін на усю Донеччину. Російські посадовці намагаються переконати внутрішню аудиторію, що Кремль не відмовляється від своїх територіальних претензій, а повідомлення Заходу про нібито "здачу територій" терииторій на півдні – перебільшення.

Один із російських військових блогерів назвав повідомлення про пропозицію Путіна "обміняти території "повною нісенітницею", зазначивши, що немає жодної причини добровільно віддавати "зручну оборонну лінію" по Дніпру та сухопутний коридор до окупованого Криму в обмін на залишки неокупованої Донецької області.

Що відомо про пропозицію Путіна "обміняти території"?