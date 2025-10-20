Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One у неділю, 19 жовтня., повідомляє 24 Канал.

Яка позиція Трампа щодо Донбасу?

Дональд Трамп стверджує, що він ніколи не обговорював питання передачі Донбасу. За його словами, США вважають, що Україна та Росія мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз.

Американський лідер також підкреслив, що "все інше" дуже складно узгоджувати.

Якщо починати говорити: "ви берете це, ми беремо те", – там так багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лініях фронту, повертатися додому, перестати вбивати людей і все,

– пояснив він.

Трамп заявив, що ситуацію на Донбасі слід залишити без змін, адже регіон уже розділений, а Росія, за його словами, контролює близько 78% території.

Він також додав, що подальші домовленості можуть бути досягнуті пізніше.

Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського?