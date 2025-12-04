Перейменування відбулося напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго, яка має пройти 4 грудня в приміщенні Інституту. Про це пише CNN, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про перейменування?

У Державному департаменті США пояснили, що у назві вирішили вшанувати "найвидатнішого укладача угод в історії країни".

Ласкаво просимо до Інституту миру Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду,

– заявили вони.

Колишній посадовець Інституту, якого цитує CNN на умовах анонімності, назвав дії адміністрації "іронічними", адже "Трамп поставив своє ім’я на інституції, яку сам же зруйнував".

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Інститут миру "колись був роздутою, неефективною організацією, яка витрачала 50 мільйонів доларів на рік, не забезпечуючи миру". За її словами, перейменований заклад має стати нагадуванням про "те, чого може досягти сильне лідерство", зазначивши, що Трамп "поклав край восьми війнам менш ніж за рік".

Що відомо про розформування Інституту миру?