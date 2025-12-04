Переименование произошло накануне церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, которая должна пройти 4 декабря в помещении Института. Об этом пишет CNN, сообщает 24 Канал.
Что известно о переименовании?
В Государственном департаменте США объяснили, что в названии решили почтить "самого выдающегося заключателя соглашений в истории страны".
Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди,
– заявили они.
Бывший чиновник Института, которого цитирует CNN на условиях анонимности, назвал действия администрации "ироничными", ведь "Трамп поставил свое имя на институции, которую сам же разрушил".
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Институт мира "когда-то был раздутой, неэффективной организацией, которая тратила 50 миллионов долларов в год, не обеспечивая мира". По ее словам, переименованное заведение должно стать напоминанием о "том, чего может достичь сильное лидерство", отметив, что Трамп "положил конец восьми войнам менее чем за год".
Что известно о расформировании Института мира?
- Институт мира был создан Конгрессом в 1984 году для работы над решением международных конфликтов. Однако в начале этого года администрация Трампа фактически закрыла учреждение, уволила большинство сотрудников и отменила его федеральное финансирование в бюджете на следующий год.
- В марте чиновники Департамента эффективности правительства (DOGE), который впоследствии также расформировали, пытались силой попасть в здание Института, а через несколько дней вернулись уже вместе с полицией.
- Институт подал иск против правительства, и суд признал вооруженный захват незаконным, однако здание до сих пор находится под контролем правительства - продолжается рассмотрение апелляции.