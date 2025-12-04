Переименование произошло накануне церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, которая должна пройти 4 декабря в помещении Института. Об этом пишет CNN, сообщает 24 Канал.

Что известно о переименовании?

В Государственном департаменте США объяснили, что в названии решили почтить "самого выдающегося заключателя соглашений в истории страны".

Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди,

– заявили они.

Бывший чиновник Института, которого цитирует CNN на условиях анонимности, назвал действия администрации "ироничными", ведь "Трамп поставил свое имя на институции, которую сам же разрушил".

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Институт мира "когда-то был раздутой, неэффективной организацией, которая тратила 50 миллионов долларов в год, не обеспечивая мира". По ее словам, переименованное заведение должно стать напоминанием о "том, чего может достичь сильное лидерство", отметив, что Трамп "положил конец восьми войнам менее чем за год".

Что известно о расформировании Института мира?